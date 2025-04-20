Доба на Донеччині: дві людини загинули і п’ять поранені, росіяни атакували чотири райони. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про ситуацію в області станом на ранок 20 квітня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Піддубному Комарської громади поранено 2 людини, пошкоджено 15 будинків.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено 1 будинок, ще 1 - у Покровську.

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Краматорський район

У Краматорську пошкоджено будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 3 нежитлові приміщення, 3 склади, 4 лінії електропередач

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

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Зазначається, що загалом за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 людини, зокрема 6 дітей.