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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: дві людини загинули і п’ять поранені, росіяни атакували чотири райони. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про ситуацію в області станом на ранок 20 квітня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Піддубному Комарської громади поранено 2 людини, пошкоджено 15 будинків.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено 1 будинок, ще 1 - у Покровську.

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обстріли на Донеччині 19 квітня

Краматорський район

У Краматорську пошкоджено будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 3 нежитлові приміщення, 3 склади, 4 лінії електропередач

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Також дивіться: Дві людини загинули й одну поранено внаслідок ворожих авіаударів ФАБ-250 по Костянтинівці. ФОТОрепортаж

обстріли на Донеччині 19 квітня

Зазначається, що загалом за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 людини, зокрема 6 дітей.

обстріли на Донеччині 19 квітня

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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Кожне фото чогось оздоблене поліцейським зі спини.
Що б це значило?
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20.04.2025 10:08 Відповісти
И ещё спалим моЦкву к ****** вместе со всеми тамашними болотными тварями.
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20.04.2025 10:15 Відповісти
 
 