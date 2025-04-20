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Новини Фото Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Війська РФ витягують "200", проводять розмінування та облаштовують позиції, користуючись "великоднім перемир’ям", - DeepState. ФОТО

Наразі війська РФ на ділянках фронту, де є відносна тиша, використовують її для розмінування та вирішення логістичних питань. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

"Кацапи використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх 200, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": Є боєзіткнення і на Покровському, і на Куп’янському, і на Торецькому напрямках

кацапи під час перемир'я

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

армія рф (17373) перемир’я (942) DeepState (96)


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Топ коментарі
+11
Серйозно? Ти ось так повіривши рашистам підеш в повний ріст по полю робити свої справи і кацапоїди будуть на тебе дивитись? До вас я бачу ніколи не дійде що рашистам довіряти не можна. Скільки рашисти вже розстріляли таких які повірили в перемир'я і жести доброї волі
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20.04.2025 13:34
+10
А хтось наївно сподівався на щось інше? Навпаки, треба точно так само користуватися перемир'ям.
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20.04.2025 13:11
+7
А нам, що не можна так робити?
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20.04.2025 13:11
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А хтось наївно сподівався на щось інше? Навпаки, треба точно так само користуватися перемир'ям.
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20.04.2025 13:11 Відповісти
Серйозно? Ти ось так повіривши рашистам підеш в повний ріст по полю робити свої справи і кацапоїди будуть на тебе дивитись? До вас я бачу ніколи не дійде що рашистам довіряти не можна. Скільки рашисти вже розстріляли таких які повірили в перемир'я і жести доброї волі
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20.04.2025 13:34 Відповісти
Розмінування- це акт агресії. Повинні дати у відповідь п люлів.
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20.04.2025 13:11 Відповісти
А нам, що не можна так робити?
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20.04.2025 13:11 Відповісти
Можна. "Але то вже буде після Паски." (c)
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20.04.2025 13:16 Відповісти
А як же!
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20.04.2025 14:23 Відповісти
якщо наші не роблять у цей час те саме, то хто тут дурень ?
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20.04.2025 13:37 Відповісти
Дорого обійдеться нам це одноденне "перемир'я". Наскільки дорого побачимо в наступний тиждень. Отепер ті хто хотів перемир'я хай ідуть в окопи на 0.
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20.04.2025 13:37 Відповісти
так, зазвичай гине кілька сотень наших військових в день, а під час перемир'я - кілька десятків. Це погано? ну і коротке перемир'я значно вигідніше тим, хто обороняється. А як буде в довгостроковій перспективі, прогнозувати неможливо.
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20.04.2025 14:19 Відповісти
ну так, потяг із снарядами та б\к доїхав до Токмака і спокійно розвантажився, вантажівки розїхались до Василівки і аж до Вугледару, кацапи на квадріках та ішаках вже розвозять б\к по посадкам і накопичуються там під виглядом евакуації. Це перемир'я значно вигідніше тим, хто штурмує, бо дозволило перегрупуватись, поповнити б\к та постачання, і якісніше закопатись на лінії боєзіткнення. А як буде в короткостроковій перспективі, ми вже побачимо на ЛБЗ післязавтра, коли вони попруть з новими силами.
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20.04.2025 19:59 Відповісти
"Если русские объявляют "перемирие", они будут вас убивать, если просят "прекращения огня", чтобы якобы вывезти тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам "зеленый коридор" - они будут вас убивать"

Иса Мунаев
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20.04.2025 14:46 Відповісти
Чому українці такі дурні? Кацапи вже перетворили "сіру" зону на свій тил.
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20.04.2025 15:46 Відповісти
Украинская власть ничему не учится. Сколько уже было раньше договорняков во время АТО и чем они закончились? Перемирие закончится ужасной войной с уничтожением государственности. Путин использует тактику крокодила

: проглатывает жертву по кускам, но постепенно - Крым, Донбасс, теперь юго-восток. Угадайте, какая часть Украины пойдет под оккупацию после окончания большого перемирия, если Зеленский на него пойдет?
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20.04.2025 21:27 Відповісти
 
 