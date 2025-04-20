Війська РФ витягують "200", проводять розмінування та облаштовують позиції, користуючись "великоднім перемир’ям", - DeepState. ФОТО

Наразі війська РФ на ділянках фронту, де є відносна тиша, використовують її для розмінування та вирішення логістичних питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

"Кацапи використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх 200, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.