Наслідки ворожих атак на Куп’янськ: шість постраждалих та близько 100 пошкоджених будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 квітня, російські війська двічі били по Купʼянську в Харківській області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10:00 збройні сили РФ завдали авіаудари по м. Купʼянськ. 85-річна жінка зазнала осколкового поранення, її госпіталізували до лікарні. 69-річний чоловік дістав травми. Також ще дві жінки та один чоловік зазнали гострої стресової реакції.

Крім того, унаслідок російських обстрілів у місті пошкоджено близько 100 приватних житлових будинків.

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Також орієнтовно о 14:25 FPV-дрон ворога поцілив у приватний житловий сектор у Купʼянську, унаслідок чого дістала поранення 75-річна жінка.











