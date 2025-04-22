Наслідки ворожих атак на Куп’янськ: шість постраждалих та близько 100 пошкоджених будинків. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 квітня, російські війська двічі били по Купʼянську в Харківській області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 10:00 збройні сили РФ завдали авіаудари по м. Купʼянськ. 85-річна жінка зазнала осколкового поранення, її госпіталізували до лікарні. 69-річний чоловік дістав травми. Також ще дві жінки та один чоловік зазнали гострої стресової реакції.
Крім того, унаслідок російських обстрілів у місті пошкоджено близько 100 приватних житлових будинків.
Також орієнтовно о 14:25 FPV-дрон ворога поцілив у приватний житловий сектор у Купʼянську, унаслідок чого дістала поранення 75-річна жінка.
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