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Новини Фото Обстріли Куп’янська
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Наслідки ворожих атак на Куп’янськ: шість постраждалих та близько 100 пошкоджених будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 квітня, російські війська двічі били по Купʼянську в Харківській області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10:00 збройні сили РФ завдали авіаудари по м. Купʼянськ. 85-річна жінка зазнала осколкового поранення, її госпіталізували до лікарні. 69-річний чоловік дістав травми. Також ще дві жінки та один чоловік зазнали гострої стресової реакції.

Крім того, унаслідок російських обстрілів у місті пошкоджено близько 100 приватних житлових будинків.

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Також орієнтовно о 14:25 FPV-дрон ворога поцілив у приватний житловий сектор у Купʼянську, унаслідок чого дістала поранення 75-річна жінка.

Наслідки атак на Купʼянськ 22 квітня
Наслідки атак на Купʼянськ 22 квітня
Наслідки атак на Купʼянськ 22 квітня
Наслідки атак на Купʼянськ 22 квітня
Наслідки атак на Купʼянськ 22 квітня
Наслідки атак на Купʼянськ 22 квітня

Автор: 

обстріл (28486) Харківська область (815) Куп’янський район (167) Куп’янськ (760)


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