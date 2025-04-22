Последствия вражеских атак на Купянск: шесть пострадавших и около 100 поврежденных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 22 апреля, российские войска дважды били по Купянску в Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 10:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Купянск. 85-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в больницу. 69-летний мужчина получил травмы. Также еще две женщины и один мужчина получили острую стрессовую реакцию.
Кроме того, вследствие российских обстрелов в городе повреждено около 100 частных жилых домов.
Также ориентировочно в 14:25 FPV-дрон врага попал в частный жилой сектор в Купянске, вследствие чего получила ранение 75-летняя женщина.
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