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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Последствия вражеских атак на Купянск: шесть пострадавших и около 100 поврежденных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 22 апреля, российские войска дважды били по Купянску в Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 10:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Купянск. 85-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в больницу. 69-летний мужчина получил травмы. Также еще две женщины и один мужчина получили острую стрессовую реакцию.

Кроме того, вследствие российских обстрелов в городе повреждено около 100 частных жилых домов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил КАБами по Купянску: 4 человека ранены, есть разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

Также ориентировочно в 14:25 FPV-дрон врага попал в частный жилой сектор в Купянске, вследствие чего получила ранение 75-летняя женщина.

Последствия атак на Купянск 22 апреля
Последствия атак на Купянск 22 апреля
Последствия атак на Купянск 22 апреля
Последствия атак на Купянск 22 апреля
Последствия атак на Купянск 22 апреля
Последствия атак на Купянск 22 апреля

Автор: 

обстрел (27165) Харьковская область (803) Купянский район (169) Купянск (635)


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