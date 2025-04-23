Росіяни атакували дроном поштове відділення на Куп’янщині: постраждали дві жінки. ФОТО

Вдень середи, 23 квітня, ворожий FPV-дрон вдарив неподалік поштового відділення у селі Приколотне Купʼянського району. Постраждали дві жінки.

Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 23 квітня орієнтовно о 15:50 ворожий FPV-дрон вдарив неподалік поштового відділення у селі Приколотне Купʼянського району.

54-річна жінка та дівчина 19 років зазнали гострої реакції на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину окупантами (ч. 1 ст. 438 КК України).

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