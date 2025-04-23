УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5869 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Харків
440 3

Росіяни атакували дроном поштове відділення на Куп’янщині: постраждали дві жінки. ФОТО

Вдень середи, 23 квітня, ворожий FPV-дрон вдарив неподалік поштового відділення у селі Приколотне Купʼянського району. Постраждали дві жінки.

Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 23 квітня орієнтовно о 15:50 ворожий FPV-дрон вдарив неподалік поштового відділення у селі Приколотне Купʼянського району.

атака дрона

54-річна жінка та дівчина 19 років зазнали гострої реакції на стрес.

атака дрона

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину окупантами (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Зранку ворог атакував дроном багатоповерхівку в Харкові

Автор: 

безпілотник (4165) атака (344) Харківська область (815) Куп’янський район (168) Приколотне (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуманісти, мля.... тільки давити
показати весь коментар
23.04.2025 21:38 Відповісти
що за ненашенські написи на хвутболці?
показати весь коментар
23.04.2025 21:43 Відповісти
Через час по всей кацапии пойдёт залипуха, что на почту шли посылки с НАТО для Иностранного Легиона, где все негры, а командиры поляки. А в посылках гранаты большие, по 3 кило. Давно следили, и вот!
показати весь коментар
23.04.2025 22:01 Відповісти
 
 