Росіяни атакували дроном поштове відділення на Куп’янщині: постраждали дві жінки. ФОТО
Вдень середи, 23 квітня, ворожий FPV-дрон вдарив неподалік поштового відділення у селі Приколотне Купʼянського району. Постраждали дві жінки.
Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 23 квітня орієнтовно о 15:50 ворожий FPV-дрон вдарив неподалік поштового відділення у селі Приколотне Купʼянського району.
54-річна жінка та дівчина 19 років зазнали гострої реакції на стрес.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину окупантами (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар23.04.2025 21:38 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Волк #597266
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Борис Дородный #516688
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