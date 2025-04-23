Россияне атаковали дроном почтовое отделение на Купянщине: пострадали две женщины. ФОТО
Днем в среду, 23 апреля, вражеский FPV-дрон ударил неподалеку от почтового отделения в селе Приколотное Купянского района. Пострадали две женщины.
Об этом в телеграм сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 23 апреля ориентировочно в 15:50 вражеский FPV-дрон ударил неподалеку от почтового отделения в селе Приколотное Купянского района.
54-летняя женщина и девушка 19 лет испытали острую реакцию на стресс.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления оккупантами (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий23.04.2025 21:38 Ответить Мне нравится 0
Андрей Волк #597266
показать весь комментарий23.04.2025 21:43 Ответить Мне нравится 0
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий23.04.2025 22:01 Ответить Мне нравится 1
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