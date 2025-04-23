Россияне атаковали дроном почтовое отделение на Купянщине: пострадали две женщины. ФОТО

Днем в среду, 23 апреля, вражеский FPV-дрон ударил неподалеку от почтового отделения в селе Приколотное Купянского района. Пострадали две женщины.

Об этом в телеграм сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 23 апреля ориентировочно в 15:50 вражеский FPV-дрон ударил неподалеку от почтового отделения в селе Приколотное Купянского района.

54-летняя женщина и девушка 19 лет испытали острую реакцию на стресс.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления оккупантами (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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