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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Россияне атаковали дроном почтовое отделение на Купянщине: пострадали две женщины. ФОТО

Днем в среду, 23 апреля, вражеский FPV-дрон ударил неподалеку от почтового отделения в селе Приколотное Купянского района. Пострадали две женщины.

Об этом в телеграм сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 23 апреля ориентировочно в 15:50 вражеский FPV-дрон ударил неподалеку от почтового отделения в селе Приколотное Купянского района.

атака дрона

54-летняя женщина и девушка 19 лет испытали острую реакцию на стресс.

атака дрона

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления оккупантами (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

беспилотник (3601) атака (376) Харьковская область (810) Купянский район (169) Приколотное (2)


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Гуманісти, мля.... тільки давити
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23.04.2025 21:38 Ответить
що за ненашенські написи на хвутболці?
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23.04.2025 21:43 Ответить
Через час по всей кацапии пойдёт залипуха, что на почту шли посылки с НАТО для Иностранного Легиона, где все негры, а командиры поляки. А в посылках гранаты большие, по 3 кило. Давно следили, и вот!
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23.04.2025 22:01 Ответить
 
 