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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Утром враг атаковал дроном многоэтажку в Харькове

Оккупанты снова атаковали Молнией Харьковскую область

Утром 23 апреля 2025 года вражеский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром, несколько минут назад, БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данную минуту информации о пострадавших не поступало", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны массированно атаковали Харьков: вспыхнули пожары, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Напомним вечером 22 апреля, российские захватчики атаковали Харьков беспилотником "Молния".

Днем 22 апреля Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА. Посреди белого дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.

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Харьков (7490) дроны (3923) Харьковская область (810) Харьковский район (244)


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Якщо у відповідь не наносити удари по кацапським цивільним об'єктам - то це гра в піддавки з боку України на користь русні.
Також це явна неповага до українців з боку керівництва країни .
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23.04.2025 08:01 Ответить
 
 