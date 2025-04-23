Утром враг атаковал дроном многоэтажку в Харькове

Утром 23 апреля 2025 года вражеский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром, несколько минут назад, БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данную минуту информации о пострадавших не поступало", - уточнил он.

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Напомним вечером 22 апреля, российские захватчики атаковали Харьков беспилотником "Молния".

Днем 22 апреля Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА. Посреди белого дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.