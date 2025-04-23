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Утром враг атаковал дроном многоэтажку в Харькове
Утром 23 апреля 2025 года вражеский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром, несколько минут назад, БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данную минуту информации о пострадавших не поступало", - уточнил он.
Напомним вечером 22 апреля, российские захватчики атаковали Харьков беспилотником "Молния".
Днем 22 апреля Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА. Посреди белого дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.
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Також це явна неповага до українців з боку керівництва країни .