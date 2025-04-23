1 313 1
Зранку ворог атакував дроном багатоповерхівку в Харкові
Зранку 23 квітня 2025 року ворожий дрон атакував багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку, кілька хвилин тому, БПЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", - уточнив він.
Нагадаємо ввечері 22 квітня, російські загарбники атакували Харків безпілотником "Молнія".
Вдень 22 квітня Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також це явна неповага до українців з боку керівництва країни .