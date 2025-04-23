Зранку ворог атакував дроном багатоповерхівку в Харкові

Зранку 23 квітня 2025 року ворожий дрон атакував багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку, кілька хвилин тому, БПЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони масовано атакували Харків: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж

Нагадаємо ввечері 22 квітня, російські загарбники атакували Харків безпілотником "Молнія".

Вдень 22 квітня Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.