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Новини Атака БпЛА на Харків
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Зранку ворог атакував дроном багатоповерхівку в Харкові

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

Зранку 23 квітня 2025 року ворожий дрон атакував багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку, кілька хвилин тому, БПЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони масовано атакували Харків: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж

Нагадаємо ввечері 22 квітня, російські загарбники атакували Харків безпілотником "Молнія".

Вдень 22 квітня Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.

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Харків (5605) дрони (4706) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Якщо у відповідь не наносити удари по кацапським цивільним об'єктам - то це гра в піддавки з боку України на користь русні.
Також це явна неповага до українців з боку керівництва країни .
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23.04.2025 08:01 Відповісти
 
 