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РФ скинула ФАБ на будинок: у селищі Ярова на Донеччині загинули батько та син, поранено жінку. ФОТО
Російські війська завдали двох ударів по селищу Ярова Лиманської громади Донеччини.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Зафіксовано пряме влучання в житловий будинок, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік та його 88-річний батько.
90-річна мама загиблого, яка в момент ворожої атаки перебувала у літній кухні, дістала поранення. Наразі їй надається медична допомога.
Армія РФ скинула на населений пункт "ФАБ - 250" з УМПК. У селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.
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Чи буде "спрос" с Клятого за шашлики і асфальт??