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Наслідки дронової атаки на Кропивницький: пошкоджено офісні та складські приміщення. ФОТОрепортаж

У ніч на 26 квітня 2025 року Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є інформація про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники.

За попередньою інформацією - минулося без постраждалих.

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За даними ДСНС, вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення.

На місці події працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будвель, що виникли в результаті обстрілу.

наслідки удару по Кропивницькому
наслідки удару по Кропивницькому
наслідки удару по Кропивницькому
наслідки удару по Кропивницькому
наслідки удару по Кропивницькому

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували дронами Кропивницький: пошкоджено складські приміщення.

Автор: 

Кропивницький (344) Кіровоградська область (569) Кропивницький район (10)


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****** казиться, від свого безсилля перед Міцними Українцями!
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26.04.2025 07:39 Відповісти
 
 