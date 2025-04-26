Наслідки дронової атаки на Кропивницький: пошкоджено офісні та складські приміщення. ФОТОрепортаж

У ніч на 26 квітня 2025 року Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є інформація про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники.

За попередньою інформацією - минулося без постраждалих.

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За даними ДСНС, вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення.

На місці події працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будвель, що виникли в результаті обстрілу.











Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували дронами Кропивницький: пошкоджено складські приміщення.