Последствия дронной атаки на Кропивницкий: повреждены офисные и складские помещения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 26 апреля 2025 года Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть информация о разбитых складских помещениях. Работают спасатели.

По предварительной информации - обошлось без пострадавших.

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По данным ГСЧС, ночью 26 апреля в результате российской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра. Пострадали офисные и складские помещения.

На месте происшествия работают все оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас спасатели ликвидируют пожары строений, возникшие в результате обстрела.











Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали дронами Кропивницкий: повреждены складские помещения.