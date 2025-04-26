Последствия дронной атаки на Кропивницкий: повреждены офисные и складские помещения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 26 апреля 2025 года Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, есть информация о разбитых складских помещениях. Работают спасатели.
По предварительной информации - обошлось без пострадавших.
По данным ГСЧС, ночью 26 апреля в результате российской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра. Пострадали офисные и складские помещения.
На месте происшествия работают все оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас спасатели ликвидируют пожары строений, возникшие в результате обстрела.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали дронами Кропивницкий: повреждены складские помещения.
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