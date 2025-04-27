Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину: у Павлограді загинув чоловік, постраждала 14-річна дівчина. ФОТОрепортаж
Вночі ворог вкотре скерував на Дніпропетровську область безпілотники. У регіоні працювала ППО - знищено 13 ворожих дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.
У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.
У Вербківській громаді Павлоградського району. внаслідок атаки БпЛА по сільгосппідприємству загинули 500 голів свійської тварини.
У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок місцевих і гараж.
"Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів", - повідомив Лисак.
За інформацією міського голови Дніпра Бориса Філатова, через нічну атаку росіян у семи багатоповерхівках Дніпра вибило щонайменше 150 вікон. На перших поверхах потрощило й вітрини звичайних магазинів.
Вже зранку агресор вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Там серед потрощеного – 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Втім, головне - вціліли люди.
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