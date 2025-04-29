Доба на Донеччині: росіяни вбили 5 людей, 4 особи поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом 28 квітня 33 рази обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 5 людей, 4 особи загинули.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Піддубному Комарської громади пошкоджено 2 будинки.

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Покровський район

У Добропіллі пошкоджено промзону, у Мирнограді — 2 будинки. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку. У Новоекономічному Гродівської громади 3 людини загинули, пошкоджено 9 приватних будинків, адмінбудівлю, кав'ярню і крамницю. У Шаховому 1 людина загинула і 3 поранені.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач. У Софіївці Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 нежитлові приміщення і лінію електропередач; в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки; в Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Протягом 28 квітня російські війська 33 рази били по Донеччині, внаслідок чого загинули 5 людей: 3 у Новоекономічному, по 1 у Костянтинівці і Шаховому.

Ще 4 особи в області за добу дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 86 людей, зокрема 4 дитини.

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