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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: росіяни вбили 5 людей, 4 особи поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом 28 квітня 33 рази обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 5 людей, 4 особи загинули.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Піддубному Комарської громади пошкоджено 2 будинки.

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Покровський район

У Добропіллі пошкоджено промзону, у Мирнограді — 2 будинки. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку. У Новоекономічному Гродівської громади 3 людини загинули, пошкоджено 9 приватних будинків, адмінбудівлю, кав'ярню і крамницю. У Шаховому 1 людина загинула і 3 поранені.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач. У Софіївці Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 нежитлові приміщення і лінію електропередач; в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки; в Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Протягом 28 квітня російські війська 33 рази били по Донеччині, внаслідок чого загинули 5 людей: 3 у Новоекономічному, по 1 у Костянтинівці і Шаховому.

Ще 4 особи в області за добу дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 86 людей, зокрема 4 дитини.

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Наслідки обстрілів Донеччини 28 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 28 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 28 квітня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 28 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28568) Донецька область (8505) Покровськ (628) Мирноград (55) Бахмутський район (400) Волноваський район (216) Краматорський район (246) Покровський район (581) Сіверськ (85) Піддубне (2) Софіївка (1) Костянтинівка (282) Білокузьминівка (4) Новоекономічне (12) Добропілля (15) Шахове (3) Іванопілля (12) Лиман (50)


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