Масована атака дронів на Дніпро: загинув чоловік, є поранений. Найбільше руйнувань у приватному секторі. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 30 квітня 2025 року, війська РФ масовано атакували "Шахедами" Дніпро. Під обстрілами також перебувала Нікопольщина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Складна ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення", - уточнив він.

За словами Лисака, найбільше руйнувань у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.

Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджено також підприємство. Окрім того, понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.







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За даними ОВА, напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.

Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.

"Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач. Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА", - резюмує Лисак.













