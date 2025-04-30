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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
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Масована атака дронів на Дніпро: загинув чоловік, є поранений. Найбільше руйнувань у приватному секторі. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 30 квітня 2025 року, війська РФ масовано атакували "Шахедами" Дніпро. Під обстрілами також перебувала Нікопольщина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Складна ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення", - уточнив він.

За словами Лисака, найбільше руйнувань у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.

Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджено також підприємство. Окрім того, понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпро масовано атакували "шахеди": 1 загиблий, у місті кілька пожеж (оновлено)

За даними ОВА, напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.

Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.

"Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач. Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА", - резюмує Лисак.

Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки

Автор: 

Дніпро (3278) обстріл (28580) Шахед (1020) Дніпропетровська область (3746) Дніпровський район (82) Нікопольський район (205)


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