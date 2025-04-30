Підсанкційна група компаній продовжувала роботу попри зупинення дозволів на користування надрами, - поліція. ФОТОрепортаж

Кар'єри з видобутку корисних копалин та заводи продовжували свою роботу попри санкції РНБО та арешт майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці провели повторні обшуки групи підприємств, під час яких зафіксували незаконну роботу арештованих плиточних заводів, зупинили завантажені продукцією автомобілі та виявили в мобільному телефоні директора підприємства листування про обставини вчинення правопорушень із підсанкційними особами.

"Слідчі поліції вилучили обладнання для виробництва плитки та подрібнення й транспортування гірської породи, спецтехніку, готову продукцію вартістю більше 20 мільйонів гривень, а також оригінали та копії договорів щодо відчуження та легалізації майна підсанкційної групи", - йдеться в повідомленні.

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За даними поліції, раніше комплекс підприємств з видобутку та обробки корисних копалин належав громадянину рф та працював на території України.

У 2023 році щодо низки фізичних та юридичних осіб, які володіють цими компаніями були запроваджені санкції РНБО, однак зловмисник незаконно переоформив бізнес на третіх осіб і виводив отримані кошти за кордон. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що ці кошти потрапляли в Росію й використовувалися для фінансування агресора. Згодом активи перепродали на адресу нових товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України.

Наразі проводиться оцінка та аналіз отриманих доказів для додаткової правової кваліфікації дій посадових осіб, вживаються заходи щодо передачі вилученого майна в управління АРМА.

Раніше в АРМА вже передали 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.

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