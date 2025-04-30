Подсанкционная группа компаний продолжала работу несмотря на приостановку разрешений на пользование недрами, – полиция. ФОТОрепортаж

Карьеры по добыче полезных ископаемых и заводы продолжали свою работу несмотря на санкции СНБО и арест имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Правоохранители провели повторные обыски группы предприятий, во время которых зафиксировали незаконную работу арестованных плиточных заводов, остановили загруженные продукцией автомобили и обнаружили в мобильном телефоне директора предприятия переписку об обстоятельствах совершения правонарушений с подсанкционными лицами.

"Следователи полиции изъяли оборудование для производства плитки и измельчения и транспортировки горной породы, спецтехнику, готовую продукцию стоимостью более 20 миллионов гривен, а также оригиналы и копии договоров по отчуждению и легализации имущества подсанкционной группы", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, ранее комплекс предприятий по добыче и обработке полезных ископаемых принадлежал гражданину РФ и работал на территории Украины.

В 2023 году в отношении ряда физических и юридических лиц, владеющих этими компаниями были введены санкции СНБО, однако злоумышленник незаконно переоформил бизнес на третьих лиц и выводил полученные средства за границу. Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что эти средства попадали в Россию и использовались для финансирования агрессора. Впоследствии активы перепродали в адрес новых обществ, конечным бенефициарным владельцем которых является гражданин Украины.

Сейчас проводится оценка и анализ полученных доказательств для дополнительной правовой квалификации действий должностных лиц, принимаются меры по передаче изъятого имущества в управление АРМА.

Ранее в АРМА уже передали 130 единиц специальной автомобильной техники, земельные участки, объекты недвижимого имущества, в том числе и специальные разрешения на пользование недрами.

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