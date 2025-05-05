Доба на Донеччині: РФ 55 разів била по області, поранення дістали 10 осіб. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 55 разів атакували Донецьку область протягом 4 травня 2025 року, внаслідок чого поранено 10 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Беззаботівці Олександрівської громади пошкоджено 6 складів і 8 одиниць сільгосптехніки. У Добропіллі пошкоджено 2 нежитлових приміщення. У Мирнограді пошкоджено 4 будівлі. У Новотроїцькому Шахівської громади обстріляно приватний сектор і агропідприємства; у Новому Шаховому пошкоджено будинок. У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 4 будинки.

Також читайте: РФ випустила балістику та 116 "шахедів": Збито 42 цілі, 21 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти і господарчу споруду; у Зарічному поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків. В Андріївці пошкоджено 4 приватні будинки і нежитлові приміщення. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів. У Дружківці поранено 3 людини. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, у Віролюбівці - 6.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Протягом 4 травня війська РФ вдарили по Донеччині 55 разів, поранення дістали 10 осіб: 5 у Покровську, 3 у Дружківці і 2 у Зарічному. З лінії фронту евакуювали 107 осіб, зокрема 12 дітей.

Читайте: Рашисти атакували дронами Краматорськ: під ударом промзона







