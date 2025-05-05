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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: РФ 55 разів била по області, поранення дістали 10 осіб. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 55 разів атакували Донецьку область протягом 4 травня 2025 року, внаслідок чого поранено 10 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Беззаботівці Олександрівської громади пошкоджено 6 складів і 8 одиниць сільгосптехніки. У Добропіллі пошкоджено 2 нежитлових приміщення. У Мирнограді пошкоджено 4 будівлі. У Новотроїцькому Шахівської громади обстріляно приватний сектор і агропідприємства; у Новому Шаховому пошкоджено будинок. У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 4 будинки.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти і господарчу споруду; у Зарічному поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків. В Андріївці пошкоджено 4 приватні будинки і нежитлові приміщення. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів. У Дружківці поранено 3 людини. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, у Віролюбівці - 6.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Протягом 4 травня війська РФ вдарили по Донеччині 55 разів, поранення дістали 10 осіб: 5 у Покровську, 3 у Дружківці і 2 у Зарічному. З лінії фронту евакуювали 107 осіб, зокрема 12 дітей. 

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Наслідки обстрілів Донеччини 4 травня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 4 травня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 4 травня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 4 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558) Покровськ (637) Мирноград (63) Бахмутський район (413) Краматорський район (264) Покровський район (602) Сіверськ (87) Дружківка (14) Костянтинівка (293) Віролюбівка (2) Зарічне (13) Беззаботівка (1) Добропілля (18) Новотроїцьке (8) Нове Шахове (2) Зоря (6) Іванопілля (13) Лиман (53) війна в Україні (4124) Андріївка (1)


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