Сутки в Донецкой области: РФ 55 раз обстреляла область, ранения получили 10 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты 55 раз атаковали Донецкую область в течение 4 мая 2025 года, в результате чего ранены 10 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Беззаботовке Александровской громады повреждены 6 складов и 8 единиц сельхозтехники. В Доброполье повреждены 2 нежилых помещения. В Мирнограде повреждены 4 здания. В Новотроицком Шаховской громады обстрелян частный сектор и агропредприятия; в Новом Шахово поврежден дом. В Покровске ранены 5 человек, повреждены 4 дома.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 2 инфраструктурных объекта и хозяйственная постройка; в Заречном ранены 2 человека, повреждены 5 домов. В Андреевке повреждены 4 частных дома и нежилые помещения. В Заре Ильиновской громады повреждены 5 объектов. В Дружковке ранены 3 человека. В Константиновке повреждены 5 домов и газопровод; в Иванополье повреждены 8 домов, в Веролюбовке - 6.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

В течение 4 мая войска РФ ударили по Донецкой области 55 раз, ранения получили 10 человек: 5 в Покровске, 3 в Дружковке и 2 в Заречном. С линии фронта эвакуировали 107 человек, в том числе 12 детей.

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