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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: РФ 55 раз обстреляла область, ранения получили 10 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты 55 раз атаковали Донецкую область в течение 4 мая 2025 года, в результате чего ранены 10 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Беззаботовке Александровской громады повреждены 6 складов и 8 единиц сельхозтехники. В Доброполье повреждены 2 нежилых помещения. В Мирнограде повреждены 4 здания. В Новотроицком Шаховской громады обстрелян частный сектор и агропредприятия; в Новом Шахово поврежден дом. В Покровске ранены 5 человек, повреждены 4 дома.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 2 инфраструктурных объекта и хозяйственная постройка; в Заречном ранены 2 человека, повреждены 5 домов. В Андреевке повреждены 4 частных дома и нежилые помещения. В Заре Ильиновской громады повреждены 5 объектов. В Дружковке ранены 3 человека. В Константиновке повреждены 5 домов и газопровод; в Иванополье повреждены 8 домов, в Веролюбовке - 6.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

В течение 4 мая войска РФ ударили по Донецкой области 55 раз, ранения получили 10 человек: 5 в Покровске, 3 в Дружковке и 2 в Заречном. С линии фронта эвакуировали 107 человек, в том числе 12 детей.

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Последствия обстрелов Донецкой области 4 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 4 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 4 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 4 мая 2025 года

Автор: 

обстрел (27336) Донецкая область (9746) Покровск (605) Мирноград (61) Бахмутский район (407) Краматорский район (259) Покровский район (591) Северск (87) Дружковка (14) Константиновка (1761) Веролюбовка (3) Заречное (13) Беззаботовка (1) Доброполье (17) Новотроицкое (8) Новое Шахово (2) Андреевка (1) Заря (7) Иванополье (13) Лиман (53) война в Украине (4089)


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