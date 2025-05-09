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Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за матеріалами УВБ Державної прикордонної служби затримали проректора національної військової академії, який примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що встановило слідство?

З початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов’язків і проходження військової служби. Наразі встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів.

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затримано проректора
затримано проректора
затримано проректора
затримано проректора
затримано проректора
затримано проректора
затримано проректора
затримано проректора

"6 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії - зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Точний розмір збитків, завданих державі, встановлюється.

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Затримання проректора

Посадовця затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тис. грн та відсторонено від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Автор: 

затримання (4343) махінації (417) військовослужбовці (4778) ДБР (3511)


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Топ коментарі
+4
Черговий "одиничний випадок".
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09.05.2025 14:23
+4
застава у сумі 450 тис. грн ..?!
вони серьозно-10К$ ?
він же завтра у Відні буде пити каву,та насолоджуватись життям
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09.05.2025 14:35
+4
Це совкове лайно ще довго буде відхаркуватись. Дід так робив, батько так робив і я буду так робити... Вся люстрація тільки на папері, а підАри як були у владі так і залишились. Я добре пам'ятаю розпад совка, як вчорашні комуняки одягали жовто-сині прапірці на ласкани і почали себе бити в груди і розповідати як вони ******* незалежну Україну. І пам'ятаю одного замполіта який був ярим комунякою, потім після 1991-го ярим україністом, а як почалась повномаштабка здриснув десь в Ізраїль бо жінка у нього єврейка та ХВоточки зараз постить у Фейсбук.
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09.05.2025 14:43
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Черговий "одиничний випадок".
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09.05.2025 14:23 Відповісти
ну ладно в СССР генерала м солдаты строили ничо не было..нищета..но сейчас.21 век))
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09.05.2025 14:32 Відповісти
Так він не на халяву, а за оцінки, так більше буде відмінників навчання.
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09.05.2025 15:52 Відповісти
Окрім всього іншого є одне питання:
Нахріна їм будувати ВЛАСНИЙ будинок за допомогою ДИЛЕТАНТІВ?!!
Їм навіть на свою власність наплювати?
Чи такі тупі, гадають, що розчин замісят, цеглу покладуть і будуть хороми?
Без проекту, без розрахунку, без фахівців, зробити фундамент? Витягнути стіни? Покласти перекрытия? Та поставити дах?!
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09.05.2025 14:33 Відповісти
+100
Верка, из бухгалтерии, веницианку затянет - закачаешься
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09.05.2025 15:13 Відповісти
Та скоріше вони чорноробами працювали, подай, принеси, і платити не треба
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09.05.2025 15:55 Відповісти
А головне чому ця людина може навчити і яких фахівців матимемо
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09.05.2025 16:12 Відповісти
застава у сумі 450 тис. грн ..?!
вони серьозно-10К$ ?
він же завтра у Відні буде пити каву,та насолоджуватись життям
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09.05.2025 14:35 Відповісти
мансарда якось так і зроблена - стеля в підлогу. Треба ж хоч метр стіни вертикальної.
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09.05.2025 14:37 Відповісти
Горизонтальной. <60 см.
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09.05.2025 15:16 Відповісти
не дивно, шо під "керівництвом" таких пузатих фаршированих "світил" військової науки молоді курсанти вчиняють самогубства з табельної
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09.05.2025 14:40 Відповісти
Що ж то твориться, яка нафіг застава, необхідно понизити до рядового і відправити боронити Батьківщину! А кошти повернути народу України!
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09.05.2025 14:43 Відповісти
Це совкове лайно ще довго буде відхаркуватись. Дід так робив, батько так робив і я буду так робити... Вся люстрація тільки на папері, а підАри як були у владі так і залишились. Я добре пам'ятаю розпад совка, як вчорашні комуняки одягали жовто-сині прапірці на ласкани і почали себе бити в груди і розповідати як вони ******* незалежну Україну. І пам'ятаю одного замполіта який був ярим комунякою, потім після 1991-го ярим україністом, а як почалась повномаштабка здриснув десь в Ізраїль бо жінка у нього єврейка та ХВоточки зараз постить у Фейсбук.
показати весь коментар
09.05.2025 14:43 Відповісти
Теж таке пам'ятаю. Хто перший перейшов на українську мову той відразу начальник. Дядько в інститут поступив за допомогою одного з членів прийомної комісії. Він не розумів российской мови, і йому допоміг з перекладом цей чоловік. Багато років головний комуняка його виправляв. Но як настав 91 рік, то він став вимагати здати залік на володіння української мови. Дядько його послав, і став його постійно поправляти, поки того не звільнили
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09.05.2025 16:08 Відповісти
Пузатого розкрадача позбавити звання і солдатом - до штурмового підрозділу. Перед тим повна конфіскація майна у купі з цим будинком, який передати сім"ї одного з героїв-ветеранів.
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09.05.2025 14:46 Відповісти
хенерал - це не звання, це щастя
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09.05.2025 15:02 Відповісти
А шщо тут такого? Тилові щури так привикли, їх вже не переробищ. Правда, є дуже дієві ліки, на нолі він швидко набереться розуму.
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09.05.2025 15:25 Відповісти
Военный? Во время войны? Расстрелять наюх, и по тв показать.
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09.05.2025 15:54 Відповісти
 
 