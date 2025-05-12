Ворог минулої доби найбільше обстріляв Сумський та Шосткинський райони. Зранку атакував дронами Сумську громаду. ФОТО

Протягом доби, з ранку 11 травня до ранку 12 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Ігор Кальченко.

Ворог активно застосовував РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

20 ударів РСЗВ;

40 атак FPV-дронами;

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватний автомобіль, приватне домоволодіння, приміщення СТО;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та автомобіль;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок.

"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби одна людина загинула і одну було травмовано.

Вчора помер в лікарні житель Ворожбянської громади 1953 р.н., який 5 травня був госпіталізований після вибуху КАБу.

Унаслідок удару БпЛА поранено жителя Ворожбянської громади 1986 р.н.", - розповів Кальченко.

Зранку 12 травня росіяни завдали двох ударів БпЛА по одному зі старостинських округів Сумської громади, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Попередньо, пошкоджені приватні будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: троє людей загинули, ще четверо поранено









