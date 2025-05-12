Вчера враг больше всего обстрелял Сумской и Шосткинский районы. Утром атаковал дронами Сумскую громаду. ФОТО

В течение суток, с утра 11 мая до утра 12 мая 2025 года, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

об этом сообщил начальник Сумской ОГА Игорь Кальченко.

Враг активно применял РСЗО, FPV-дроны и сбрасывание ВОГ с БпЛА.

20 ударов РСЗО;

40 атак FPV-дронами;

более 10 сбросов ВОГ с БпЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде повреждены частный автомобиль, частное домовладение, помещение СТО;

в Белопольской громаде повреждены частный дом и автомобиль;

в Ворожбянской громаде повреждены частное домовладение, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, объект гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской громаде поврежден частный дом.

"В результате российских обстрелов территории области в течение суток один человек погиб и один был травмирован.

Вчера умер в больнице житель Ворожбянской громады 1953 г.р., который 5 мая был госпитализирован после взрыва КАБа.

В результате удара БпЛА ранен житель Ворожбянской громады 1986 г.р.", - рассказал Кальченко.

Утром 12 мая россияне нанесли два удара БПЛА по одному из старостинских округов Сумской громады, сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

"Предварительно повреждены частные дома и автомобили. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

