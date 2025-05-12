Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: 5 людей поранені, є численні пошкодження. ФОТО

Минулої доби, 11 травня 2025 року війська РФ обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 адмінбудівлі; у Новотроїцькому пошкоджено агропідприємство. У Покровську, Леонтовичах і Гришиному поранено по 1 людині; у Родинському пошкоджено 10 гаражів. У Добропіллі пошкоджено підприємство.

Краматорський район

У Новому Лиманської громади поранено 2 людини. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, лінію електропередач і газогін.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

