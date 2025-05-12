Войска РФ обстреляли 3 района Донецкой области: 5 человек ранены, есть многочисленные повреждения. ФОТО
За прошедшие сутки, 11 мая 2025 года войска РФ обстреливали 3 района Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.
Покровский район
В Золотом Колодязи Шаховской громады повреждены 3 админздания; в Новотроицком повреждено агропредприятие. В Покровске, Леонтовичах и Гришино ранены по 1 человеку; в Родинском повреждены 10 гаражей. В Доброполье повреждено предприятие.
Краматорский район
В Новом Лиманской громады ранены 2 человека. В Дружковке поврежден дом. В Константиновке повреждены 2 частных дома, автомобиль, линия электропередач и газопровод.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
