Сутки на Донетчине: трое раненых, обстрелам подверглись три района. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 мая рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Святогоровке Добропольской громады повреждено агропредприятие. В Мирнограде ранен человек, повреждены 6 зданий. В Шаховской громаде разрушено несколько складов. В Покровске ранен человек, поврежден дом.

Краматорский район

В Сергеевке Андреевской громады повреждены 6 объектов сельского хозяйства. В Константиновке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки, 6 частных домов, 2 линии электропередач и газопровод. В Ильиновке повреждены 3 объекта, в Долгой Балке - 14, в Берестке - 7, в Александро-Калиновом - 5, в Яблоновке - 4, в Плещеевке - 1.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 домов.



Как отмечается, всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе - 17 детей.



