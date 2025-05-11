РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9833 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
438 2

Сутки на Донетчине: трое раненых, обстрелам подверглись три района. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 мая рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Святогоровке Добропольской громады повреждено агропредприятие. В Мирнограде ранен человек, повреждены 6 зданий. В Шаховской громаде разрушено несколько складов. В Покровске ранен человек, поврежден дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Макеевки, Александрополя и Разлива, - DeepState. КАРТЫ

Обстрелы Донецкой области

Краматорский район

В Сергеевке Андреевской громады повреждены 6 объектов сельского хозяйства. В Константиновке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки, 6 частных домов, 2 линии электропередач и газопровод. В Ильиновке повреждены 3 объекта, в Долгой Балке - 14, в Берестке - 7, в Александро-Калиновом - 5, в Яблоновке - 4, в Плещеевке - 1.

Также смотрите: Авиаудар по Константиновке 7 мая: из-под завалов достали тело женщины, аварийно-спасательные и поисковые работы завершены. ФОТОрепортаж

Обстрелы Донецкой области

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 домов.

Как отмечается, всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе - 17 детей.

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области

Автор: 

обстрел (29023) Донецкая область (10506) Покровск (744) Мирноград (107) Краматорский район (578) Покровский район (893) Константиновка (1887)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черговий приклад, пусто-порожніх балачок московитів та їх руїнувінь ЩОДЕННИХ з 2014 року, в Україні!!!
Якуновоч-двічі несудимий, з шоблою ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, задоволені своєю діяльністю з челядниками, сраколизами???
Кров Українців, не водиця! За неї, привладним, відповідати ГОДИТЬСЯ!!!
Смерть, московським окупантам, убивцям Українців! Побєдобєсіє вони відгуляли, а за 70 млн убитих в концтаборах ГУЛАГУ за часів совдепії, ****** замовкнув, разом з московітами!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
11.05.2025 10:46 Ответить
Памятаймо ******* історію України!!

10 травня 2025, 04:30 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4292729.html Іловайська авантюра - вина Каломойського, Хомчака, Семенченка, ***********...

5 серпня - річниця події, про яку не згадає у своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков.
Не напише у свєму фірменому стилі патріотичну статтю на "Цензор.нет" Юрій Бутусов.
І "1+1" про це не покаже сльозний сюжет.
А між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року, багато в чому визначила подальшу долю України, і наслідки якої ми маємо долати й донині.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4292729.html
показать весь комментарий
11.05.2025 11:11 Ответить
 
 