Сутки на Донетчине: трое раненых, обстрелам подверглись три района. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 мая рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Святогоровке Добропольской громады повреждено агропредприятие. В Мирнограде ранен человек, повреждены 6 зданий. В Шаховской громаде разрушено несколько складов. В Покровске ранен человек, поврежден дом.
Краматорский район
В Сергеевке Андреевской громады повреждены 6 объектов сельского хозяйства. В Константиновке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки, 6 частных домов, 2 линии электропередач и газопровод. В Ильиновке повреждены 3 объекта, в Долгой Балке - 14, в Берестке - 7, в Александро-Калиновом - 5, в Яблоновке - 4, в Плещеевке - 1.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 5 домов.
Как отмечается, всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе - 17 детей.
Якуновоч-двічі несудимий, з шоблою ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, задоволені своєю діяльністю з челядниками, сраколизами???
Кров Українців, не водиця! За неї, привладним, відповідати ГОДИТЬСЯ!!!
Смерть, московським окупантам, убивцям Українців! Побєдобєсіє вони відгуляли, а за 70 млн убитих в концтаборах ГУЛАГУ за часів совдепії, ****** замовкнув, разом з московітами!
Слава Україні!!
10 травня 2025, 04:30 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4292729.html Іловайська авантюра - вина Каломойського, Хомчака, Семенченка, ***********...
5 серпня - річниця події, про яку не згадає у своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков.
Не напише у свєму фірменому стилі патріотичну статтю на "Цензор.нет" Юрій Бутусов.
І "1+1" про це не покаже сльозний сюжет.
А між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року, багато в чому визначила подальшу долю України, і наслідки якої ми маємо долати й донині.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4292729.html