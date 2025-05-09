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Авиаудар по Константиновке 7 мая: из-под завалов извлекли тело женщины, аварийно-спасательные и поисковые работы завершены. ФОТОрепортаж

В городе Константиновка Донецкой области спасатели завершили разбор завалов после российского авиаудара 7 мая.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной 9-этажки продолжались почти двое суток. Из-под завалов чрезвычайники изъяли тело женщины.

Сообщается, что разобрано 402 тонны разрушенных конструкций.

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В ГСЧС добавили, что всего в результате вражеского авиаудара по жилым кварталам города 7 мая погиб один человек, еще 14 - ранены.

Напомним, 7 мая 2025 года, в 22:50, войска РФ атаковали Константиновку с использованием "ФАБ-250" с модулем УМПК. Средство поражения попало по многоквартирному дому. Сообщалось о 12 пострадавших и одной женщине, которая оказалась под завалами.

Удар по Константиновке 7 мая
Удар по Константиновке 7 мая
Удар по Константиновке 7 мая
Удар по Константиновке 7 мая
Удар по Константиновке 7 мая

Автор: 

обстрел (27405) Донецкая область (9790) Краматорский район (273) Константиновка (1767)


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