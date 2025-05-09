УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13982 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
253 0

Авіаудар по Костянтинівці 7 травня: з-під завалів дістали тіло жінки, аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершено. ФОТОрепортаж

У місті Костянтинівка на Донеччині рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару 7 травня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої 9-поверхівки тривали майже дві доби. З-під завалів надзвичайники вилучили тіло жінки.

Повідомляється, що розібрано 402 тони зруйнованих конструкцій.

Також дивіться: Доба на Донеччині: понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору, три людини дістали поранення. ФОТО

У ДСНС додали, що загалом унаслідок ворожого авіаудару по житлових кварталах міста 7 травня загинула одна людина, ще 14 - поранені.

Нагадаємо, 7 травня 2025 року, о 22:50, війська РФ атакували Костянтинівку з використанням "ФАБ-250" з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку. Повідомлялося про 12 постраждалих та одну жінку, яка опинилася під завалами. 

Удар по Костянтинівці 7 травня
Удар по Костянтинівці 7 травня
Удар по Костянтинівці 7 травня
Удар по Костянтинівці 7 травня
Удар по Костянтинівці 7 травня

Автор: 

обстріл (28725) Донецька область (8603) Краматорський район (278) Костянтинівка (299)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 