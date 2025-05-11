Доба на Донеччині: троє поранених, обстрілів зазнали три райони. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 11 травня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено агропідприємство. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 6 будівель. У Шахівській громаді зруйновано декілька складів. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 6 об'єктів сільського господарства. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, в Довгій Балці - 14, в Берестку - 7, в Олександро-Калиновому - 5, в Яблунівці - 4, в Плещіївці - 1.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, зокрема 17 дітей.
