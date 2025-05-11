УКР
Доба на Донеччині: троє поранених, обстрілів зазнали три райони. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 11 травня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено агропідприємство. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 6 будівель. У Шахівській громаді зруйновано декілька складів. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок.

Обстріли Донеччини

Краматорський район

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 6 об'єктів сільського господарства. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, в Довгій Балці - 14, в Берестку - 7, в Олександро-Калиновому - 5, в Яблунівці - 4, в Плещіївці - 1.

Обстріли Донеччини

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Як зазначається, загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, зокрема 17 дітей.

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

обстріл (30349) Донецька область (9325) Покровськ (776) Мирноград (108) Краматорський район (584) Покровський район (901) Костянтинівка (419)
Черговий приклад, пусто-порожніх балачок московитів та їх руїнувінь ЩОДЕННИХ з 2014 року, в Україні!!!
Якуновоч-двічі несудимий, з шоблою ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, задоволені своєю діяльністю з челядниками, сраколизами???
Кров Українців, не водиця! За неї, привладним, відповідати ГОДИТЬСЯ!!!
Смерть, московським окупантам, убивцям Українців! Побєдобєсіє вони відгуляли, а за 70 млн убитих в концтаборах ГУЛАГУ за часів совдепії, ****** замовкнув, разом з московітами!
Слава Україні!!
показати весь коментар
11.05.2025 10:46 Відповісти
Памятаймо ******* історію України!!

10 травня 2025, 04:30 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4292729.html Іловайська авантюра - вина Каломойського, Хомчака, Семенченка, ***********...

5 серпня - річниця події, про яку не згадає у своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков.
Не напише у свєму фірменому стилі патріотичну статтю на "Цензор.нет" Юрій Бутусов.
І "1+1" про це не покаже сльозний сюжет.
А між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року, багато в чому визначила подальшу долю України, і наслідки якої ми маємо долати й донині.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4292729.html
показати весь коментар
11.05.2025 11:11 Відповісти
 
 