Рашисти вдарили по авто енергетиків на Сумщині: загинула людина. ФОТО

Російські загарбники вдарили по автомобіль енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожий БпЛА атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Попередньо, одна людина загинула.

Наслідки атаки росіян зʼясовуються. На місці події працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі згодом повідомили, що удару було завдано близько 10:30.

"Ворог атакував безпілотником транспортний засіб АТ "Сумиобленерго", який рухався по території Сумської громади. Унаслідок атаки окупантів загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені", - зазначили там.

Читайте: Ворог минулої доби найбільше обстріляв Сумський та Шосткинський райони. Зранку атакував дронами Сумську громаду. ФОТО

РФ вдарила по авто енергетиків на Сумщині

обстріл (30361) Сумська область (4137)
********, домовлятися, ****, треба, а маємо просто вбивати
показати весь коментар
12.05.2025 11:32 Відповісти
Знову втремося?(((
показати весь коментар
12.05.2025 12:49 Відповісти
 
 