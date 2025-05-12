Рашисты ударили по авто энергетиков в Сумской области: погиб человек. ФОТО

Российские захватчики ударили по автомобилю энергетиков в Сумской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский БпЛА атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской громады. Предварительно, один человек погиб.

Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели", - говорится в сообщении.

В прокуратуре позже сообщили, что удар был нанесен около 10:30.

"Враг атаковал беспилотником транспортное средство АО "Сумыоблэнерго", которое двигалось по территории Сумской громады. В результате атаки оккупантов погиб 44-летний водитель, еще трое работников общества ранены", - отметили там.

