Сирський нагородив главу ЗС Норвегії Крістофферсена "Хрестом заслуги". ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів у Києві робочу зустріч з головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном.

Про це Сирський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із норвезьким колегою Ейріком Крістофферсеном

Під час переговорів сторони обговорили подальші шляхи посилення обороноздатності України, зокрема важливість іноземного інвестування в українську оборонну промисловість. За словами Сирського, така співпраця є ключовою у зміцненні оборони України та гарантуванні безпеки всієї Європи.

У ході зустрічі генерал Крістофферсен отримав найвищу нагороду головнокомандувача ЗСУ - "Хрест заслуги".

"Головні завдання Сил оборони незмінні: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, протидія наступальним можливостям російського агресора", - наголосив Сирський. Він також назвав Норвегію одним із найефективніших міжнародних партнерів України.

Достойний Чоловік!!
Це, не оте шобло, приблуд95 із сценаристами та шиферами, помічниками ригоАНАЛів, що гадять Україні!!
12.05.2025 12:29 Відповісти
Достойно,хоча-що Ви хочете-вікінги є вікінги.не ляхи,не хранцузи,не фашисти словаки
12.05.2025 13:25 Відповісти
 
 