Сирський нагородив главу ЗС Норвегії Крістофферсена "Хрестом заслуги". ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів у Києві робочу зустріч з головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном.
Про це Сирський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Під час переговорів сторони обговорили подальші шляхи посилення обороноздатності України, зокрема важливість іноземного інвестування в українську оборонну промисловість. За словами Сирського, така співпраця є ключовою у зміцненні оборони України та гарантуванні безпеки всієї Європи.
У ході зустрічі генерал Крістофферсен отримав найвищу нагороду головнокомандувача ЗСУ - "Хрест заслуги".
"Головні завдання Сил оборони незмінні: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, протидія наступальним можливостям російського агресора", - наголосив Сирський. Він також назвав Норвегію одним із найефективніших міжнародних партнерів України.
