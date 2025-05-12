РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости Фото Награждение иностранных партнеров
1 447 2

Сырский наградил главу ВС Норвегии Кристофферсена "Крестом заслуги". ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел в Киеве рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Норвегии генералом Эйриком Кристофферсеном.

Об этом Сырский написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с норвежским коллегой Эйриком Кристофферсеном

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта, - Сырский

Во время переговоров стороны обсудили дальнейшие пути усиления обороноспособности Украины, в частности важность иностранного инвестирования в украинскую оборонную промышленность. По словам Сырского, такое сотрудничество является ключевым в укреплении обороны Украины и обеспечении безопасности всей Европы.

В ходе встречи генерал Кристофферсен получил высшую награду главнокомандующего ВСУ - "Крест заслуги".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с норвежским коллегой Эйриком Кристофферсеном
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с норвежским коллегой Эйриком Кристофферсеном

"Главные задачи Сил обороны неизменны: удержание и стабилизация линии фронта, усиление защиты украинского неба, противодействие наступательным возможностям российского агрессора", - подчеркнул Сырский. Он также назвал Норвегию одним из самых эффективных международных партнеров Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский: Россия блокирует даже базовое предложение Украины о 30-дневном прекращении огня

Автор: 

награда (1840) Норвегия (732) Александр Сырский (687)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Достойний Чоловік!!
Це, не оте шобло, приблуд95 із сценаристами та шиферами, помічниками ригоАНАЛів, що гадять Україні!!
показать весь комментарий
12.05.2025 12:29 Ответить
Достойно,хоча-що Ви хочете-вікінги є вікінги.не ляхи,не хранцузи,не фашисти словаки
показать весь комментарий
12.05.2025 13:25 Ответить
 
 