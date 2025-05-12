Сырский наградил главу ВС Норвегии Кристофферсена "Крестом заслуги". ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел в Киеве рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Норвегии генералом Эйриком Кристофферсеном.

Об этом Сырский написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Во время переговоров стороны обсудили дальнейшие пути усиления обороноспособности Украины, в частности важность иностранного инвестирования в украинскую оборонную промышленность. По словам Сырского, такое сотрудничество является ключевым в укреплении обороны Украины и обеспечении безопасности всей Европы.

В ходе встречи генерал Кристофферсен получил высшую награду главнокомандующего ВСУ - "Крест заслуги".





"Главные задачи Сил обороны неизменны: удержание и стабилизация линии фронта, усиление защиты украинского неба, противодействие наступательным возможностям российского агрессора", - подчеркнул Сырский. Он также назвал Норвегию одним из самых эффективных международных партнеров Украины.

