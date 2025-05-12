УКР
Посол Канади Цмоць зробила тату на підтримку українського жіночого спротиву в окупації. ФОТО

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на руці татуювання на знак солідарності з рухом "Зла Мавка" – жіночим українським рухом опору на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"На знак солідарності з жіночим опором на тимчасово окупованих територіях України — "Зла Мавка"", - підписала фото дипломатка.

"Просто уявіть! Не слухайте нікого! Ваші дії дуже важливі й ось так сильні жінки цього світу вас підтримують і вірять у вас", - розповів рух у своїх соцмережах про тату Цмоць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада проти повернення Росії до G7, - посол Цмоць

Наталка Цмоць зробила татуювання на підтримку українок на ТОТ

Довідково

"Зла Мавка" — жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.

Він об'єднує жінок, які чинять спротив російській окупації на тимчасово окупованих територіях України. Учасниці регулярно розклеюють листівки та наліпки в захоплених росіянами містах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рух опору спалив комплекс РЕБ "Лорандит" окупантів на Херсонщині, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

жінки (642) окупація (6818) посол (1131) партизани (195) Цмоць Наталка (7)
Топ коментарі
+25
Послу Канади респект і подяка від щирих українців,
за підтримку наших
чудових жінок 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
12.05.2025 17:31 Відповісти
+6
За проукраїнські тату кацапи нашим руки з ними відпилювали.
12.05.2025 17:19 Відповісти
+5
Потужно. Якщо же Макрон та Мерц собі татухи наб'ють, путіну точно трзда.
12.05.2025 17:55 Відповісти
Ну все, тепер ворогам хана
12.05.2025 17:14 Відповісти
За проукраїнські тату кацапи нашим руки з ними відпилювали.
12.05.2025 17:19 Відповісти
В Канаді?
12.05.2025 17:29 Відповісти
1. Вона в Україні. Посол Канади.
Зараз читає коменти кацапських ботів. І місцевих хохлокацапів.
2. "Зла Мавка" -жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.
12.05.2025 18:43 Відповісти
1. Та пофіг. При першому шухері вона звалить.
Якшо вона читає це, то нехай знає, шо від такої досить важливої політичної фігури хотілося б чогось більшого ніж маленька татушка на запястку.
2. І шо? Чого цей ненасильницький рух добився окрім підвалу для учасниць?
12.05.2025 19:43 Відповісти
Та не, она должна с пулеметом в Торецке сидеть, пока ты под диваном ховаешься.
12.05.2025 18:42 Відповісти
Послу Канади респект і подяка від щирих українців,
за підтримку наших
чудових жінок 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
12.05.2025 17:31 Відповісти
Ох, в мене аж повітря в легенях затрягло від такої потужності!!!
Я підтримую цю акцію! Піду захаваю кексика на знак солідарності з незламним народом України!
12.05.2025 17:31 Відповісти
Имхо, Канада могла б и больше делать и быть локомотивом помощи Великобритании
12.05.2025 17:53 Відповісти
Потужно. Якщо же Макрон та Мерц собі татухи наб'ють, путіну точно трзда.
12.05.2025 17:55 Відповісти
Не посол а потолка....не той гендер
12.05.2025 18:21 Відповісти
Послиня
12.05.2025 19:26 Відповісти
ну й навіщо це фото в ЗМІ розмістили !? Щоб кацапи тепер наших жінок на тортури відправляли ??
Дебіли, бл..ть !!!
12.05.2025 19:33 Відповісти
Та понятно.
«Русскіє нікагда так просто хахлов нє убівають.
Руссікіє только тєх хахлов убівают, коториє сраку русскім ліжут без должного уваженія.»
12.05.2025 21:17 Відповісти
На початку війни квартальна мерзота - лисий, пікалов робили тату на підтримку ЗСУ. Якщо хто забув))
12.05.2025 21:28 Відповісти
Порівняння таке собі...
12.05.2025 22:00 Відповісти
 
 