Посол Канади Цмоць зробила тату на підтримку українського жіночого спротиву в окупації. ФОТО

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на руці татуювання на знак солідарності з рухом "Зла Мавка" – жіночим українським рухом опору на тимчасово окупованих територіях.

"На знак солідарності з жіночим опором на тимчасово окупованих територіях України — "Зла Мавка"", - підписала фото дипломатка.

"Просто уявіть! Не слухайте нікого! Ваші дії дуже важливі й ось так сильні жінки цього світу вас підтримують і вірять у вас", - розповів рух у своїх соцмережах про тату Цмоць.

Довідково

"Зла Мавка" — жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.

Він об'єднує жінок, які чинять спротив російській окупації на тимчасово окупованих територіях України. Учасниці регулярно розклеюють листівки та наліпки в захоплених росіянами містах.

