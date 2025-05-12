Посол Канади Цмоць зробила тату на підтримку українського жіночого спротиву в окупації. ФОТО
Посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на руці татуювання на знак солідарності з рухом "Зла Мавка" – жіночим українським рухом опору на тимчасово окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"На знак солідарності з жіночим опором на тимчасово окупованих територіях України — "Зла Мавка"", - підписала фото дипломатка.
"Просто уявіть! Не слухайте нікого! Ваші дії дуже важливі й ось так сильні жінки цього світу вас підтримують і вірять у вас", - розповів рух у своїх соцмережах про тату Цмоць.
Довідково
"Зла Мавка" — жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.
Він об'єднує жінок, які чинять спротив російській окупації на тимчасово окупованих територіях України. Учасниці регулярно розклеюють листівки та наліпки в захоплених росіянами містах.
Зараз читає коменти кацапських ботів. І місцевих хохлокацапів.
2. "Зла Мавка" -жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.
Якшо вона читає це, то нехай знає, шо від такої досить важливої політичної фігури хотілося б чогось більшого ніж маленька татушка на запястку.
2. І шо? Чого цей ненасильницький рух добився окрім підвалу для учасниць?
за підтримку наших
чудових жінок 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Я підтримую цю акцію! Піду захаваю кексика на знак солідарності з незламним народом України!
Дебіли, бл..ть !!!
«Русскіє нікагда так просто хахлов нє убівають.
Руссікіє только тєх хахлов убівают, коториє сраку русскім ліжут без должного уваженія.»