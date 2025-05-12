Посол Канады Цмоць сделала тату в поддержку украинского женского сопротивления оккупации. ФОТО

Посол Канады в Украине Наталка Цмоць сделала на руке татуировку в знак солидарности с движением "Злая Мавка" - женским украинским движением сопротивления на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"В знак солидарности с женским сопротивлением на временно оккупированных территориях Украины - "Злая Мавка"", - подписала фото дипломат.

"Просто представьте! Не слушайте никого! Ваши действия очень важны и вот так сильные женщины этого мира вас поддерживают и верят в вас", - рассказало движение в своих соцсетях о тату Цмоць.

Справочно

"Злая Мавка" - женское украинское ненасильственное движение сопротивления, возникшее в оккупированном Мелитополе в начале 2023 года.

Оно объединяет женщин, которые оказывают сопротивление российской оккупации на временно оккупированных территориях Украины. Участницы регулярно расклеивают листовки и наклейки в захваченных россиянами городах.

