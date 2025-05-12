РУС
Посол Канады Цмоць сделала тату в поддержку украинского женского сопротивления оккупации. ФОТО

Посол Канады в Украине Наталка Цмоць сделала на руке татуировку в знак солидарности с движением "Злая Мавка" - женским украинским движением сопротивления на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"В знак солидарности с женским сопротивлением на временно оккупированных территориях Украины - "Злая Мавка"", - подписала фото дипломат.

"Просто представьте! Не слушайте никого! Ваши действия очень важны и вот так сильные женщины этого мира вас поддерживают и верят в вас", - рассказало движение в своих соцсетях о тату Цмоць.

Канада против возвращения России в G7, - посол Цмоць

Наталья Цмоць сделала татуировку в поддержку украинок на ВОТ

Справочно

"Злая Мавка" - женское украинское ненасильственное движение сопротивления, возникшее в оккупированном Мелитополе в начале 2023 года.

Оно объединяет женщин, которые оказывают сопротивление российской оккупации на временно оккупированных территориях Украины. Участницы регулярно расклеивают листовки и наклейки в захваченных россиянами городах.

Движение сопротивления сожгло комплекс РЭБ "Лорандит" оккупантов на Херсонщине, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТО

женщины (898) оккупация (10258) посол (1830) партизаны (182) Цмоць Наталка (5)
Топ комментарии
+25
Послу Канади респект і подяка від щирих українців,
за підтримку наших
чудових жінок 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
12.05.2025 17:31 Ответить
+6
За проукраїнські тату кацапи нашим руки з ними відпилювали.
12.05.2025 17:19 Ответить
+5
Потужно. Якщо же Макрон та Мерц собі татухи наб'ють, путіну точно трзда.
12.05.2025 17:55 Ответить
Ну все, тепер ворогам хана
12.05.2025 17:14 Ответить
За проукраїнські тату кацапи нашим руки з ними відпилювали.
12.05.2025 17:19 Ответить
В Канаді?
12.05.2025 17:29 Ответить
1. Вона в Україні. Посол Канади.
Зараз читає коменти кацапських ботів. І місцевих хохлокацапів.
2. "Зла Мавка" -жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.
12.05.2025 18:43 Ответить
1. Та пофіг. При першому шухері вона звалить.
Якшо вона читає це, то нехай знає, шо від такої досить важливої політичної фігури хотілося б чогось більшого ніж маленька татушка на запястку.
2. І шо? Чого цей ненасильницький рух добився окрім підвалу для учасниць?
12.05.2025 19:43 Ответить
Та не, она должна с пулеметом в Торецке сидеть, пока ты под диваном ховаешься.
12.05.2025 18:42 Ответить
Послу Канади респект і подяка від щирих українців,
за підтримку наших
чудових жінок 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
12.05.2025 17:31 Ответить
Ох, в мене аж повітря в легенях затрягло від такої потужності!!!
Я підтримую цю акцію! Піду захаваю кексика на знак солідарності з незламним народом України!
12.05.2025 17:31 Ответить
Имхо, Канада могла б и больше делать и быть локомотивом помощи Великобритании
12.05.2025 17:53 Ответить
Потужно. Якщо же Макрон та Мерц собі татухи наб'ють, путіну точно трзда.
12.05.2025 17:55 Ответить
Не посол а потолка....не той гендер
12.05.2025 18:21 Ответить
Послиня
12.05.2025 19:26 Ответить
ну й навіщо це фото в ЗМІ розмістили !? Щоб кацапи тепер наших жінок на тортури відправляли ??
Дебіли, бл..ть !!!
12.05.2025 19:33 Ответить
Та понятно.
«Русскіє нікагда так просто хахлов нє убівають.
Руссікіє только тєх хахлов убівают, коториє сраку русскім ліжут без должного уваженія.»
12.05.2025 21:17 Ответить
На початку війни квартальна мерзота - лисий, пікалов робили тату на підтримку ЗСУ. Якщо хто забув))
12.05.2025 21:28 Ответить
Порівняння таке собі...
12.05.2025 22:00 Ответить
 
 