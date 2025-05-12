Матір воїна 72 ОМБр Олександра Кандаурова отримала орден "Золота Зірка" та знак "Герой України", якими посмертно нагороджено її сина. ФОТО
Президент Володимир Зеленський вручив матері загиблого воїна 72 ОМБр Олександра Кандаурова Марині Олександрівні орден "Золота Зірка" та знак "Герой України", якими посмертно нагороджено її Сина.
Про це у своєму фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Дякую усім, хто знайшов час підписати петицію про відзнаку Олександра Кандаурова. 25-річний Герой з Монастирщини показав екстраординарні бойові досягнення навіть серед кращих добровольців лютого 22-го, особисто вирішив долю багатьох боїв, полював на ворожі танки з гранатометом та мінами, кілька разів знищував у ближньому бою російську кадрову піхоту. Він не встиг створити свою родину. Він був єдиним сином своєї мами. І сьогодні вона отримала нагороду за подвиги сина, якого вона виховала як видатного Героя", - зазначив Бутусов.
Про подвиги Олександра головний редактор Цензор.НЕТ розповідав у своєму матеріалі раніше.
Сам Бутусов, зрештою, говорив про маму.
