Новини Фото Присвоєння Героя України посмертно воїну Олександру Кандаурову
Матір воїна 72 ОМБр Олександра Кандаурова отримала орден "Золота Зірка" та знак "Герой України", якими посмертно нагороджено її сина. ФОТО

Президент Володимир Зеленський вручив матері загиблого воїна 72 ОМБр Олександра Кандаурова Марині Олександрівні орден "Золота Зірка" та знак "Герой України", якими посмертно нагороджено її Сина.

Про це у своєму фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дякую усім, хто знайшов час підписати петицію про відзнаку Олександра Кандаурова. 25-річний Герой з Монастирщини показав екстраординарні бойові досягнення навіть серед кращих добровольців лютого 22-го, особисто вирішив долю багатьох боїв, полював на ворожі танки з гранатометом та мінами, кілька разів знищував у ближньому бою російську кадрову піхоту. Він не встиг створити свою родину. Він був єдиним сином своєї мами. І сьогодні вона отримала нагороду за подвиги сина, якого вона виховала як видатного Героя", - зазначив Бутусов.

Дивіться: Пілоту Су-25 полковнику Ігорю Пархоменку присвоєно звання Герой України. ВIДЕО

Матір Олександра Кандаурова з його нагородами

Про подвиги Олександра головний редактор Цензор.НЕТ розповідав у своєму матеріалі раніше. 

Герой України (342) Бутусов Юрій (3641) 72 окрема механізована бригада (251)
Дякую Вам, Мамо, за сина-героя!
12.05.2025 21:06 Відповісти
Не ганьбіться самі й не знущайтеся з Бутусова. Він не казав безграмотно матір отримала. Форма матір - це знахідний відмінок однини, а в підметі має стояти називний, тобто мати отримала.

Сам Бутусов, зрештою, говорив про маму.

То все ж таки: мама отримала - то один сенс, а маму отримала - зовсім инакший.
12.05.2025 21:11 Відповісти
Низький уклін і повага Матері ! Втратити єдину дитину це горе невимовне. Вічна пошана і подяка Вояку !
12.05.2025 21:25 Відповісти
І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі - Тарас Шевченко
12.05.2025 21:36 Відповісти
Великий земний уклін Матері за Сина і велике спасибі Юрію Бутусову за те, що зробив відомим подвиг Воїна і тим, хто підписав петицію. Це не правильно, що батьки-командири самі не подають на нагородження Герохв, а якщо подають - то не можуть настояти, а навіть якщо і добиваються, то натикаються на байдужіст, а деколи і опір вищих чиновників, в тому числі і з ОПи Зєлєнского. Тут не про вподобання, чи політику - тут про обов'язок чинуш відзначити тих, хто свій обов' язок виаонав з чпстю до кінця. Тут варто згадати про морськошо піхотинця сержанта Ярослава Журавля, якого попри петицію дати Героя нагородили Орденом за Мужність, тому, що загинув у липні 2020-го через зчборону стріляти по загарбниках, оскіоьаи Зєлєнскій вирішив замирюватися і рожводити війська.
12.05.2025 21:38 Відповісти
Доземний уклін Героюі Мамі Героя!!
12.05.2025 21:54 Відповісти
Дякую Вам мамо ! Низький уклін .
13.05.2025 05:17 Відповісти
 
 