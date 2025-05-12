РУС
Мать воина 72-й ОМБр Александра Кандаурова получила орден "Золотая Звезда" и знак "Герой Украины", которыми посмертно награжден ее сын, - Бутусов. ФОТО

Президент Владимир Зеленский вручил матери погибшего воина 72-й ОМБр Александра Кандаурова Марине Александровне орден "Золотая Звезда" и знак "Герой Украины", которыми посмертно награжден ее Сын.

Об этом в своем фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Спасибо всем, кто нашел время подписать петицию о награждении Александра Кандаурова. 25-летний Герой с Монастырщины показал экстраординарные боевые достижения даже среди лучших добровольцев февраля 22-го, лично решил судьбу многих боев, охотился на вражеские танки с гранатометом и минами, несколько раз уничтожал в ближнем бою российскую кадровую пехоту. Он не успел создать свою семью. Он был единственным сыном своей мамы. И сегодня она получила награду за подвиги сына, которого она воспитала как выдающегося Героя", - отметил Бутусов.

Мать Александра Кандаурова с его наградами

О подвигах Александра главный редактор Цензор.НЕТ рассказывал в своем материале ранее.

Дякую Вам, Мамо, за сина-героя!
12.05.2025 21:06 Ответить
Не ганьбіться самі й не знущайтеся з Бутусова. Він не казав безграмотно матір отримала. Форма матір - це знахідний відмінок однини, а в підметі має стояти називний, тобто мати отримала.

Сам Бутусов, зрештою, говорив про маму.

То все ж таки: мама отримала - то один сенс, а маму отримала - зовсім инакший.
12.05.2025 21:11 Ответить
Низький уклін і повага Матері ! Втратити єдину дитину це горе невимовне. Вічна пошана і подяка Вояку !
12.05.2025 21:25 Ответить
І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі - Тарас Шевченко
12.05.2025 21:36 Ответить
Великий земний уклін Матері за Сина і велике спасибі Юрію Бутусову за те, що зробив відомим подвиг Воїна і тим, хто підписав петицію. Це не правильно, що батьки-командири самі не подають на нагородження Герохв, а якщо подають - то не можуть настояти, а навіть якщо і добиваються, то натикаються на байдужіст, а деколи і опір вищих чиновників, в тому числі і з ОПи Зєлєнского. Тут не про вподобання, чи політику - тут про обов'язок чинуш відзначити тих, хто свій обов' язок виаонав з чпстю до кінця. Тут варто згадати про морськошо піхотинця сержанта Ярослава Журавля, якого попри петицію дати Героя нагородили Орденом за Мужність, тому, що загинув у липні 2020-го через зчборону стріляти по загарбниках, оскіоьаи Зєлєнскій вирішив замирюватися і рожводити війська.
12.05.2025 21:38 Ответить
Доземний уклін Героюі Мамі Героя!!
12.05.2025 21:54 Ответить
Дякую Вам мамо ! Низький уклін .
13.05.2025 05:17 Ответить
 
 