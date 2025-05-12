Мать воина 72-й ОМБр Александра Кандаурова получила орден "Золотая Звезда" и знак "Герой Украины", которыми посмертно награжден ее сын, - Бутусов. ФОТО
Президент Владимир Зеленский вручил матери погибшего воина 72-й ОМБр Александра Кандаурова Марине Александровне орден "Золотая Звезда" и знак "Герой Украины", которыми посмертно награжден ее Сын.
Об этом в своем фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Спасибо всем, кто нашел время подписать петицию о награждении Александра Кандаурова. 25-летний Герой с Монастырщины показал экстраординарные боевые достижения даже среди лучших добровольцев февраля 22-го, лично решил судьбу многих боев, охотился на вражеские танки с гранатометом и минами, несколько раз уничтожал в ближнем бою российскую кадровую пехоту. Он не успел создать свою семью. Он был единственным сыном своей мамы. И сегодня она получила награду за подвиги сына, которого она воспитала как выдающегося Героя", - отметил Бутусов.
О подвигах Александра главный редактор Цензор.НЕТ рассказывал в своем материале ранее.
