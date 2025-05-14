Рашисти вдарили по Нікопольщині: пошкоджено магазини, багатоповерхівку та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Війська РФ атакували Нікопольщину Дніпропетровської області FPV-дронами та артилерією.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по Мирівській громаді ворог поцілив ввечері, по райцентру та Марганецькій громаді - вже на ранок.
"Пошкоджені магазини, лабораторія, багатоквартирний будинок, лінія електропередач. Обстеження території триває.
Люди не постраждали", - зазначив він.
За уточненою інформацією, через удар безпілотником по Нікополю, який стався вчора надвечір, у місті понівечено ще один приватний будинок.
