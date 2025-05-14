Рашисты ударили по Никопольщине: повреждены магазины, многоэтажка и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ атаковали Никопольщину Днепропетровской области FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по Мировской громаде враг попал вечером, по райцентру и Марганецкой громаде - уже на утро.

"Повреждены магазины, лаборатория, многоквартирный дом, линия электропередач. Обследование территории продолжается.

Люди не пострадали", - отметил он.

По уточненной информации, из-за удара беспилотником по Никополю, который произошел вчера вечером, в городе побит еще один частный дом.