Рашисты ударили по Никопольщине: повреждены магазины, многоэтажка и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ атаковали Никопольщину Днепропетровской области FPV-дронами и артиллерией.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по Мировской громаде враг попал вечером, по райцентру и Марганецкой громаде - уже на утро.
"Повреждены магазины, лаборатория, многоквартирный дом, линия электропередач. Обследование территории продолжается.
Люди не пострадали", - отметил он.
По уточненной информации, из-за удара беспилотником по Никополю, который произошел вчера вечером, в городе побит еще один частный дом.
