"Азовець" Володимир Дубровець взяв під опіку 8 дітей свого рідного брата, який з дружиною підірвався на міні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26-річний воїн "Азову" Володимир Дубровець понад два роки опікується вісьмома дітьми свого рідного брата Петра, який з дружиною Марією загинув у грудні 2022 року, підірвавшись на міні. Нещодавно у захисника народився син.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Житомир".

Після загибелі Петра з дружиною без батьків залишилося вісім дітей. Найменшій Марійці було два місяці, а найстаршому Юрію — 13 років.

Журналісти побували у селі Копище Олевської громади й дізналися, як нині живе родина Дубровців.

Діана та Володимир познайомилися на Рівненщині, звідки родом Діана, на молодіжному зібранні. За словами дівчини, спочатку вона не повірила, що чоловік є опікуном для восьми дітей.

За словами Володимира, він закохався в дівчину з першого погляду.

"По людині одразу видно, яка вона. Як для мене, я не знаю, можливо ми зараз не до кінця один одного розуміємо. У старості зрозуміємо, за філіжанкою кави — однієї на двох. А зараз головне для дітей, щоб розуміти цих дітей. Тут якби складного нічого немає", - розповів військовий.

21 травня 2024 року вони одружилися, а 21 квітня 2025 року у них народився син Кирило, якому інші діти, за словами подружжя, дуже зраділи. Також Володимир зробив ремонт у двоповерховому будинку, де кожен з родини має свою кімнату.

Марічка, який два з половиною роки і якій на момент загибелі її батьків було 2 два місяці, на Володимира та Діану говорить тато і мама. Старші діти називають подружжя дядько Вова та Діана. Діана каже, що ніколи не думала, що буде мати таку велику родину.

"Коли сам був, без дружини, то був щасливий, бо було багато-багато дітей. А коли вже дружина і ще плюс син є рідний, то аби все добре було. Нехай там сьогодні-завтра закінчиться ця війна, щоб життя продовжувалося. І все буде класно", - розповів Володимир.

