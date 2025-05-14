"Азовец" Владимир Дубровец взял под опеку 8 детей своего родного брата, который с женой подорвался на мине. ВИДЕО+ФОТО
26-летний воин "Азова" Владимир Дубровец более двух лет занимается восемью детьми своего родного брата Петра, который с женой Марией погиб в декабре 2022 года, подорвавшись на мине. Недавно у защитника родился сын.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Житомир".
После гибели Петра с женой без родителей осталось восемь детей. Самой маленькой Машеньке было два месяца, а самому старшему Юрию - 13 лет.
Журналисты побывали в селе Копище Олевской громады и узнали, как сейчас живет семья Дубровцев.
Диана и Владимир познакомились на Ривненщине, откуда родом Диана, на молодежном собрании. По словам девушки, сначала она не поверила, что мужчина является опекуном для восьми детей.
По словам Владимира, он влюбился в девушку с первого взгляда.
"По человеку сразу видно, какой он. Как для меня, я не знаю, возможно мы сейчас не до конца друг друга понимаем. В старости поймем, за чашечкой кофе - одного на двоих. А сейчас главное для детей, чтобы понимать этих детей. Здесь как бы сложного ничего нет", - рассказал военный.
21 мая 2024 года они поженились, а 21 апреля 2025 года у них родился сын Кирилл, которому другие дети, по словам супругов, очень обрадовались. Также Владимир сделал ремонт в двухэтажном доме, где каждый из семьи имеет свою комнату.
Маричка, которой два с половиной года и которой на момент гибели ее родителей было 2 два месяца, на Владимира и Диану говорит папа и мама. Старшие дети называют супругов дядя Вова и Диана. Диана говорит, что никогда не думала, что будет иметь такую большую семью.
"Когда сам был, без жены, то был счастлив, потому что было много-много детей. А когда уже жена и еще плюс сын есть родной, то лишь бы все хорошо было. Пусть там сегодня-завтра закончится эта война, чтобы жизнь продолжалась. И все будет классно", - рассказал Владимир.
