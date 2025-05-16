УКР
Сапер і актор Ярослав Швець помер унаслідок важких поранень на фронті. ФОТО

9 травня у лікарні міста Дортмунд у Німеччині помер 26-річний сапер та актор Ярослав Швець, який за декілька днів до цього дістав важкі поранення на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив батько Ярослава, а також колектив українського фільму "Редакція".

Ярослав зазнав важкого поранення 2 травня. Побратимам сапера вдалося швидко його евакуювати з фронту. Його перевезли до німецької клініки.

"Тримали кулаки й боялися, що він у своєму дуже важкому стані не витримає шляху з фронту через три країни. Якось нам всім здавалося, що коли стягнув, доїхав, живий — вже його вилікують. Хай довго, хай складно, але буде жити, все буде добре. Все життя попереду… Але не так все сталося. 09.05.2025 Ярослав помер у клініці в Дортмунді. Йому було 26 років. Пам’ятайте його, мій син віддав найцінніше, що мав. І я також", - написав батько захисника.

Сапер Ярослав Швець помер у Німеччині після поранення на війні
Команда стрічки "Редакція" також поділилася спогадами про Ярослава.

"Ярослав з’явився у стрічці в невеликій, але яскравій ролі, а поза кадром працював у бригаді піротехніків. Ми пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця. 9 травня Ярослав помер від отриманих поранень у клініці в Дортмунді. Йому було 26 років. Дякуємо тобі, Ярославе, за все — за працю, за доброту, за хоробрість", - йдеться у дописі.

Сапер Ярослав Швець помер у Німеччині після поранення на війні

Топ коментарі
+27
Нема слів, тільки біль! Невже на цьому світі нема справедливості?
показати весь коментар
16.05.2025 18:40 Відповісти
+24
Яка ментальна ПРІРВА, між Захисниками України і отими істотами, що відсиджується в Урядовому кварталі та по «самітах» ошиваються, з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
показати весь коментар
16.05.2025 18:40 Відповісти
+19
Україна втратила...
Армія втратила...
Родина втратила...
Велика Людина була.
Біль, сум, пам'ять. 😞
показати весь коментар
16.05.2025 18:42 Відповісти
Нема слів, тільки біль! Невже на цьому світі нема справедливості?
показати весь коментар
16.05.2025 18:40 Відповісти
Справедливість завжди разом з розумом.
показати весь коментар
16.05.2025 19:36 Відповісти
Яка ментальна ПРІРВА, між Захисниками України і отими істотами, що відсиджується в Урядовому кварталі та по «самітах» ошиваються, з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
показати весь коментар
16.05.2025 18:40 Відповісти
Україна втратила...
Армія втратила...
Родина втратила...
Велика Людина була.
Біль, сум, пам'ять. 😞
показати весь коментар
16.05.2025 18:42 Відповісти
R.I.P. вічна пам'ять Герою, співчуття рідним та близьким! Такий молоденький, сум, скорбота і злість!
показати весь коментар
16.05.2025 18:59 Відповісти
Герої не вмирають!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть кацапні !!!
показати весь коментар
16.05.2025 19:05 Відповісти
😥
показати весь коментар
16.05.2025 19:16 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

найщиріші співчуття батькам - ви втратили найдорожче у всьому світі.....

показати весь коментар
16.05.2025 19:29 Відповісти
І вся Україна втратила ще одного українця, який її любив і боронив від звіролюдей.
показати весь коментар
16.05.2025 19:40 Відповісти
«Пам'ятайте його, мій син віддав найцінніше, що мав. І я також",
- написав батько захисника.
показати весь коментар
16.05.2025 19:37 Відповісти
Вічна пам'ять Герою
показати весь коментар
16.05.2025 20:31 Відповісти
Дуже боляче втрачати своїх Героїв на цій проклятій і безглуздій
війні !!
Світла памʼять Герою 😪😪😪
показати весь коментар
16.05.2025 20:34 Відповісти
 
 