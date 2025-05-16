Сапер і актор Ярослав Швець помер унаслідок важких поранень на фронті. ФОТО
9 травня у лікарні міста Дортмунд у Німеччині помер 26-річний сапер та актор Ярослав Швець, який за декілька днів до цього дістав важкі поранення на фронті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив батько Ярослава, а також колектив українського фільму "Редакція".
Ярослав зазнав важкого поранення 2 травня. Побратимам сапера вдалося швидко його евакуювати з фронту. Його перевезли до німецької клініки.
"Тримали кулаки й боялися, що він у своєму дуже важкому стані не витримає шляху з фронту через три країни. Якось нам всім здавалося, що коли стягнув, доїхав, живий — вже його вилікують. Хай довго, хай складно, але буде жити, все буде добре. Все життя попереду… Але не так все сталося. 09.05.2025 Ярослав помер у клініці в Дортмунді. Йому було 26 років. Пам’ятайте його, мій син віддав найцінніше, що мав. І я також", - написав батько захисника.
Команда стрічки "Редакція" також поділилася спогадами про Ярослава.
"Ярослав з’явився у стрічці в невеликій, але яскравій ролі, а поза кадром працював у бригаді піротехніків. Ми пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця. 9 травня Ярослав помер від отриманих поранень у клініці в Дортмунді. Йому було 26 років. Дякуємо тобі, Ярославе, за все — за працю, за доброту, за хоробрість", - йдеться у дописі.
Армія втратила...
Родина втратила...
Велика Людина була.
Біль, сум, пам'ять. 😞
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть кацапні !!!
Герою Слава !
найщиріші співчуття батькам - ви втратили найдорожче у всьому світі.....
Світла памʼять Герою 😪😪😪