Сапер и актер Ярослав Швец скончался от тяжелых ранений на фронте. ФОТО

9 мая в больнице города Дортмунд в Германии умер 26-летний сапер и актер Ярослав Швец, который за несколько дней до этого получил тяжелые ранения на фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил отец Ярослава, а также коллектив украинского фильма "Редакция".

Ярослав получил тяжелое ранение 2 мая. Побратимам сапера удалось быстро его эвакуировать с фронта. Его перевезли в немецкую клинику.

"Держали кулаки и боялись, что он в своем очень тяжелом состоянии не выдержит пути с фронта через три страны. Как-то нам всем казалось, что когда стянул, доехал, живой - уже его вылечат. Пусть долго, пусть сложно, но будет жить, все будет хорошо. Вся жизнь впереди... Но не так все произошло. 09.05.2025 Ярослав умер в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Помните его, мой сын отдал самое ценное, что имел. И я также", - написал отец защитника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула тела еще 909 павших защитников. ФОТОрепортаж





Команда ленты "Редакция" также поделилась воспоминаниями о Ярославе.

"Ярослав появился в ленте в небольшой, но яркой роли, а за кадром работал в бригаде пиротехников. Мы помним его как внимательного, надежного, искреннего и чрезвычайно светлого парня. 9 мая Ярослав умер от полученных ранений в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Спасибо тебе, Ярослав, за все: за труд, за доброту, за храбрость", - говорится в сообщении.

Читайте также: В бою за Украину погиб актер и телеведущий Максим Нелипа. ФОТО





