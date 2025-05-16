Сапер и актер Ярослав Швец скончался от тяжелых ранений на фронте. ФОТО
9 мая в больнице города Дортмунд в Германии умер 26-летний сапер и актер Ярослав Швец, который за несколько дней до этого получил тяжелые ранения на фронте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил отец Ярослава, а также коллектив украинского фильма "Редакция".
Ярослав получил тяжелое ранение 2 мая. Побратимам сапера удалось быстро его эвакуировать с фронта. Его перевезли в немецкую клинику.
"Держали кулаки и боялись, что он в своем очень тяжелом состоянии не выдержит пути с фронта через три страны. Как-то нам всем казалось, что когда стянул, доехал, живой - уже его вылечат. Пусть долго, пусть сложно, но будет жить, все будет хорошо. Вся жизнь впереди... Но не так все произошло. 09.05.2025 Ярослав умер в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Помните его, мой сын отдал самое ценное, что имел. И я также", - написал отец защитника.
Команда ленты "Редакция" также поделилась воспоминаниями о Ярославе.
"Ярослав появился в ленте в небольшой, но яркой роли, а за кадром работал в бригаде пиротехников. Мы помним его как внимательного, надежного, искреннего и чрезвычайно светлого парня. 9 мая Ярослав умер от полученных ранений в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Спасибо тебе, Ярослав, за все: за труд, за доброту, за храбрость", - говорится в сообщении.
Армія втратила...
Родина втратила...
Велика Людина була.
Біль, сум, пам'ять. 😞
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть кацапні !!!
Герою Слава !
найщиріші співчуття батькам - ви втратили найдорожче у всьому світі.....
війні !!
Світла памʼять Герою 😪😪😪