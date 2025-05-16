РУС
Сапер и актер Ярослав Швец скончался от тяжелых ранений на фронте. ФОТО

9 мая в больнице города Дортмунд в Германии умер 26-летний сапер и актер Ярослав Швец, который за несколько дней до этого получил тяжелые ранения на фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил отец Ярослава, а также коллектив украинского фильма "Редакция".

Ярослав получил тяжелое ранение 2 мая. Побратимам сапера удалось быстро его эвакуировать с фронта. Его перевезли в немецкую клинику.

"Держали кулаки и боялись, что он в своем очень тяжелом состоянии не выдержит пути с фронта через три страны. Как-то нам всем казалось, что когда стянул, доехал, живой - уже его вылечат. Пусть долго, пусть сложно, но будет жить, все будет хорошо. Вся жизнь впереди... Но не так все произошло. 09.05.2025 Ярослав умер в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Помните его, мой сын отдал самое ценное, что имел. И я также", - написал отец защитника.

Команда ленты "Редакция" также поделилась воспоминаниями о Ярославе.

"Ярослав появился в ленте в небольшой, но яркой роли, а за кадром работал в бригаде пиротехников. Мы помним его как внимательного, надежного, искреннего и чрезвычайно светлого парня. 9 мая Ярослав умер от полученных ранений в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Спасибо тебе, Ярослав, за все: за труд, за доброту, за храбрость", - говорится в сообщении.

Сапер Ярослав Швец скончался в Германии после ранения на войне

Топ комментарии
+27
Нема слів, тільки біль! Невже на цьому світі нема справедливості?
16.05.2025 18:40 Ответить
+24
Яка ментальна ПРІРВА, між Захисниками України і отими істотами, що відсиджується в Урядовому кварталі та по «самітах» ошиваються, з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
16.05.2025 18:40 Ответить
+19
Україна втратила...
Армія втратила...
Родина втратила...
Велика Людина була.
Біль, сум, пам'ять. 😞
16.05.2025 18:42 Ответить
Нема слів, тільки біль! Невже на цьому світі нема справедливості?
16.05.2025 18:40 Ответить
Справедливість завжди разом з розумом.
16.05.2025 19:36 Ответить
Яка ментальна ПРІРВА, між Захисниками України і отими істотами, що відсиджується в Урядовому кварталі та по «самітах» ошиваються, з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
16.05.2025 18:40 Ответить
Україна втратила...
Армія втратила...
Родина втратила...
Велика Людина була.
Біль, сум, пам'ять. 😞
16.05.2025 18:42 Ответить
R.I.P. вічна пам'ять Герою, співчуття рідним та близьким! Такий молоденький, сум, скорбота і злість!
16.05.2025 18:59 Ответить
Герої не вмирають!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть кацапні !!!
16.05.2025 19:05 Ответить
😥
16.05.2025 19:16 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

найщиріші співчуття батькам - ви втратили найдорожче у всьому світі.....

.
16.05.2025 19:29 Ответить
І вся Україна втратила ще одного українця, який її любив і боронив від звіролюдей.
16.05.2025 19:40 Ответить
«Пам'ятайте його, мій син віддав найцінніше, що мав. І я також",
- написав батько захисника.
16.05.2025 19:37 Ответить
Вічна пам'ять Герою
16.05.2025 20:31 Ответить
Дуже боляче втрачати своїх Героїв на цій проклятій і безглуздій
війні !!
Світла памʼять Герою 😪😪😪
16.05.2025 20:34 Ответить
 
 