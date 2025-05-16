РУС
4 382 17

Украина вернула тела еще 909 погибших защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

По результатам проведенных репатриационных мер в Украину вернули тела еще 909 павших Защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Так, из числа возвращенных "на щите" Оборонцев пали из:

  • Кураховского направления;
  • Покровского направления;
  • Бахмутского направления;
  • Угледарского направления;
  • Луганского направления;
  • Запорожского направления;
  • Сумского направления;
  • Харьковского направления;
  • из моргов на территории РФ.

Вернуто еще 909 тел защитников

Как отмечается, павших Оборонцев удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Вернуто еще 909 тел защитников

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - добавили в Штабе.

Вернуто еще 909 тел защитников

Топ комментарии
+8
Героям слава! Спочивайте з миром, рідні наші хлопці. лапотні паскуди за все відповідатимуть.
16.05.2025 13:13 Ответить
+7
Сльози.. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
16.05.2025 13:11 Ответить
+7
Схиляю голову……..

Родинам та близьким - співчуття
16.05.2025 13:26 Ответить
Сльози.. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
16.05.2025 13:11 Ответить
Героям слава! Спочивайте з миром, рідні наші хлопці. лапотні паскуди за все відповідатимуть.
16.05.2025 13:13 Ответить
Нам не можна так воювати.
16.05.2025 13:25 Ответить
Потрібно капітулювати!? Тоді кацапи мобілізують українців і поженуть їх воювати за рашистську імперію проти народів Європи. незгодних розстріляють, закатують або відправлять на каторгу до Сибіру. Черговий голодомор і тотальна русифікація довершать знищення українців як етноса, а Україна зникне як держава. ТРЕБА ВОЮВАТИ ПРОТИ ОКУПАНТІВ!!!
16.05.2025 13:39 Ответить
Де зараз воюєте ?
16.05.2025 13:53 Ответить
воювати треба. але стратегія Сирского та Зеленського, це не мати балістичних ракет, а воювати мобіками. наловити і одразу (саме одразу) на Донбасс. ми в цьому компоненті РФ програємо по-любому, в них тупо народу більше
16.05.2025 14:56 Ответить
вояка, а ну розкажи як потрібно воювати?
16.05.2025 14:17 Ответить
не посилаючі мобіків з командирами з тих же мобіків, що кафедри закінчили сто років тому, одназу на смерть на Донбасс, в окопи з гівна та палок. як раз я можу про це розказати, а сам, вояка, погуглі наші сто п'ятдесяті бригади. де в одні з з них був рідний брат
16.05.2025 14:53 Ответить
ага.. у нас , мабуть, черги в тцк стоять з 20-річних.... тих не посилай, у інших відсрочка, у третіх - броня, четверті за хабар втекли... чи ти думєш у них там підготовлені морські котіки ? такі самі... ідейні закінчилися 2 роки назад!
17.05.2025 18:36 Ответить
А 770 мільйонів доларів на снаряди для ЗСУ з іноземних коштів хто с3.14Здив? "Может Зинка?!"(с)
19.05.2025 09:39 Ответить
Схиляю голову……..

Родинам та близьким - співчуття
16.05.2025 13:26 Ответить
Я не понял - это обмен 200-ми или как? И такой значимый. Обычно по 200-300. Что случилось?:
16.05.2025 13:37 Ответить
минулий обмін також був більше 900 наших хлопців ((((
16.05.2025 14:54 Ответить
Із початку листопада, це вже восьмий обмін, за цей час повернули 4241 тіл загиблих. Це майже 10% від офіційних озвучених цифр!!
16.05.2025 14:14 Ответить
А "миролюбива" свинота аж труситься так хоче кацапської окупації. Вже приготувались лизати сраки окупантам та допомагати їм знищувати українців, мріють про посади табірних вертухаїв та катів.
16.05.2025 14:27 Ответить
Нащо Ви так про т.в.о Президента? "Посмотрєл в о(ч)ко путєна..."(с)
19.05.2025 09:42 Ответить
 
 