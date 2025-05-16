УКР
Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників. ФОТОрепортаж

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла ще 909 полеглих Захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Так, з числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • ⁠Бахмутського напрямку;
  • ⁠Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;
  • з моргів на території РФ.

Повернуто ще 909 тіл захисників

Як зазначається, полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Повернуто ще 909 тіл захисників

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих ", - додали в Штабі.

Повернуто ще 909 тіл захисників

Топ коментарі
+8
Героям слава! Спочивайте з миром, рідні наші хлопці. лапотні паскуди за все відповідатимуть.
показати весь коментар
16.05.2025 13:13 Відповісти
+7
Сльози.. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
16.05.2025 13:11 Відповісти
+7
Схиляю голову……..

Родинам та близьким - співчуття
показати весь коментар
16.05.2025 13:26 Відповісти
Нам не можна так воювати.
показати весь коментар
16.05.2025 13:25 Відповісти
Потрібно капітулювати!? Тоді кацапи мобілізують українців і поженуть їх воювати за рашистську імперію проти народів Європи. незгодних розстріляють, закатують або відправлять на каторгу до Сибіру. Черговий голодомор і тотальна русифікація довершать знищення українців як етноса, а Україна зникне як держава. ТРЕБА ВОЮВАТИ ПРОТИ ОКУПАНТІВ!!!
показати весь коментар
16.05.2025 13:39 Відповісти
Де зараз воюєте ?
показати весь коментар
16.05.2025 13:53 Відповісти
воювати треба. але стратегія Сирского та Зеленського, це не мати балістичних ракет, а воювати мобіками. наловити і одразу (саме одразу) на Донбасс. ми в цьому компоненті РФ програємо по-любому, в них тупо народу більше
показати весь коментар
16.05.2025 14:56 Відповісти
вояка, а ну розкажи як потрібно воювати?
показати весь коментар
16.05.2025 14:17 Відповісти
не посилаючі мобіків з командирами з тих же мобіків, що кафедри закінчили сто років тому, одназу на смерть на Донбасс, в окопи з гівна та палок. як раз я можу про це розказати, а сам, вояка, погуглі наші сто п'ятдесяті бригади. де в одні з з них був рідний брат
показати весь коментар
16.05.2025 14:53 Відповісти
ага.. у нас , мабуть, черги в тцк стоять з 20-річних.... тих не посилай, у інших відсрочка, у третіх - броня, четверті за хабар втекли... чи ти думєш у них там підготовлені морські котіки ? такі самі... ідейні закінчилися 2 роки назад!
показати весь коментар
17.05.2025 18:36 Відповісти
А 770 мільйонів доларів на снаряди для ЗСУ з іноземних коштів хто с3.14Здив? "Может Зинка?!"(с)
показати весь коментар
19.05.2025 09:39 Відповісти
Я не понял - это обмен 200-ми или как? И такой значимый. Обычно по 200-300. Что случилось?:
показати весь коментар
16.05.2025 13:37 Відповісти
минулий обмін також був більше 900 наших хлопців ((((
показати весь коментар
16.05.2025 14:54 Відповісти
Із початку листопада, це вже восьмий обмін, за цей час повернули 4241 тіл загиблих. Це майже 10% від офіційних озвучених цифр!!
показати весь коментар
16.05.2025 14:14 Відповісти
А "миролюбива" свинота аж труситься так хоче кацапської окупації. Вже приготувались лизати сраки окупантам та допомагати їм знищувати українців, мріють про посади табірних вертухаїв та катів.
показати весь коментар
16.05.2025 14:27 Відповісти
Нащо Ви так про т.в.о Президента? "Посмотрєл в о(ч)ко путєна..."(с)
показати весь коментар
19.05.2025 09:42 Відповісти
 
 