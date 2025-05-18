Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, загинула людина, 8 осіб поранені. ФОТО

Минулої доби, 17 травня 2025 року, війська РФ атакували 3 райони Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Новофедорівці Криворізької громади зруйновано ангар і склад. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Ямполі - адмінбудівлю і приватний будинок; у Зарічному - 14 будинків. У Васютинському Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. В Андріївці поранено 5 людей, пошкоджено 2 автівки. У Яблунівці Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 18 об'єктів; ще 5 об'єктів пошкоджено в Олександро-Калиновому і 1 - у Степанівці. У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, багатоповерхівку і адмінбудівлю; у Новодмитрівці пошкоджено крамницю.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.