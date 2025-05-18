Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, погиб человек, 8 человек ранены. ФОТО

За минувшие сутки, 17 мая 2025 года, войска РФ атаковали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Покровский район

В Новофедоровке Криворожской громады разрушены ангар и склад. В Покровске ранен человек, повреждены 2 дома.

Краматорский район

В Лимане повреждено админздание; в Ямполе - админздание и частный дом; в Заречном - 14 домов. В Васютинском Николаевской громады 1 дом разрушен и 2 повреждены. В Андреевке ранены 5 человек, повреждены 2 автомобиля. В Яблоневке Ильиновской громады погиб человек, повреждены 18 объектов; еще 5 объектов повреждены в Александро-Калиновом и 1 - в Степановке. В Константиновке повреждены 6 частных домов, многоэтажка и админздание; в Новодмитровке поврежден магазин.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома.