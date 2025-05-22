Окупанти атакували "Шахедами" Великий Бурлук: сталася пожежа в адмінбудівлі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували "шахедами" Великий Бурлук на Куп'янщині у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"Унаслідок атаки російських БпЛА сталися значні руйнування та пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук", - ідеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Під загрозою повторних ворожих обстрілів до ліквідації наслідків удару залучались 12 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС", - повідомили подробиці в ДСНС.













