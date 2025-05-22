Окупанти атакували "Шахедами" Великий Бурлук: сталася пожежа в адмінбудівлі, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували "шахедами" Великий Бурлук на Куп'янщині у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.
"Унаслідок атаки російських БпЛА сталися значні руйнування та пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук", - ідеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Під загрозою повторних ворожих обстрілів до ліквідації наслідків удару залучались 12 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС", - повідомили подробиці в ДСНС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Точно колись будуть...