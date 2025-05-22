Оккупанты атаковали "Шахедами" Великий Бурлук: произошел пожар в админздании, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали "шахедами" Великий Бурлук на Купянщине в Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"В результате атаки российских БпЛА произошли значительные разрушения и пожар в двухэтажном административном здании поселка Великий Бурлук", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
"Под угрозой повторных вражеских обстрелов к ликвидации последствий удара привлекались 12 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС", - сообщили подробности в ГСЧС.
Точно колись будуть...