Оккупанты атаковали "Шахедами" Великий Бурлук: произошел пожар в админздании, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали "шахедами" Великий Бурлук на Купянщине в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"В результате атаки российских БпЛА произошли значительные разрушения и пожар в двухэтажном административном здании поселка Великий Бурлук", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Под угрозой повторных вражеских обстрелов к ликвидации последствий удара привлекались 12 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС", - сообщили подробности в ГСЧС.













