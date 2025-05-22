РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Фото Атака дронов на Харьковщину
703 1

Оккупанты атаковали "Шахедами" Великий Бурлук: произошел пожар в админздании, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали "шахедами" Великий Бурлук на Купянщине в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"В результате атаки российских БпЛА произошли значительные разрушения и пожар в двухэтажном административном здании поселка Великий Бурлук", - говорится в сообщении.

Также читайте: Три с половиной года за сотрудничество с оккупантами: осудили экс-правоохранителя с Купянщины

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Под угрозой повторных вражеских обстрелов к ликвидации последствий удара привлекались 12 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС", - сообщили подробности в ГСЧС.

Большой Бурлук 22 мая
Большой Бурлук 22 мая
Большой Бурлук 22 мая
Большой Бурлук 22 мая
Большой Бурлук 22 мая
Большой Бурлук 22 мая

Читайте: Сутки на Харьковщине: под вражескими ударами Харьков и 7 населенных пунктов, есть раненые

Автор: 

пожар (6023) Шахед (1408) Харьковская область (1505) Купянский район (365) Великий Бурлук (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ракети зеленського, запущені у відповідь, застрягли у заторі. Але вони будуть.
Точно колись будуть...
показать весь комментарий
22.05.2025 09:58 Ответить
 
 