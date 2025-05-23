Із воїном та актором Максимом Неліпою, який загинув у бою проти окупантів, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із відомим актором, телеведучим та військовим Максимом Неліпою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Церемонія проходила у Палаці культури та мистецтв Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Віддати шану полеглому захиснику прийшли родичі, друзі, колеги, одногрупники та побратими.

У 2022 році на початку повномасштабного вторгнення Максим Неліпа долучився до тероборони, а потім і до лав ЗСУ. До повномасштабного вторгнення РФ Максим Неліпа повернувся із шоубізнесу до технічної спеціальності — працював інженером-програмістом у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. І це йому стало в пригоді під час служби в ЗСУ.

У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.

За два дні до загибелі Максима Неліпа спілкувався зі своїм братом Андрієм. Розповідав про службу, відносини з побратимами. Попри тяжке поранення воїн повернувся до свого полку, щоб продовжувати службу. Хоча побратими вмовляли його відпочити і підлікуватися.

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Поховали Максима Неліпу на Байковому кладовищі.

Максим Неліпа був відомими українським актором, телеведучим телепередач "Програй мільйон" і "Підйом". Він також грав у КВК та брав участь у зйомках колективу "Дизель Шоу".

У 2007-му брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Оленою Шоптенко.

Загинув на фронті 12 травня.

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