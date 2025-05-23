С актером Максимом Нелипой, который погиб в бою против оккупантов, простились в Киеве. ФОТОрепортаж
В Киеве попрощались с известным актером, телеведущим и военным Максимом Нелипой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Церемония проходила во Дворце культуры и искусств Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Отдать дань уважения павшему защитнику пришли родственники, друзья, коллеги, одногруппники и побратимы.
В 2022 году в начале полномасштабного вторжения Максим Нелипа присоединился к теробороне, а затем и в ряды ВСУ. До полномасштабного вторжения РФ Максим Нелипа вернулся из шоу-бизнеса к технической специальности - работал инженером-программистом в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. И это ему пригодилось во время службы в ВСУ.
В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся на службу.
За два дня до гибели Максим Нелипа общался со своим братом Андреем. Рассказывал о службе, отношениях с побратимами. Несмотря на тяжелое ранение воин вернулся в свой полк, чтобы продолжать службу. Хотя побратимы уговаривали его отдохнуть и подлечиться.
Похоронили Максима Нелипу на Байковом кладбище.
Максим Нелипа был известными украинским актером, телеведущим телепередач "Проиграй миллион" и "Подъем". Он также играл в КВН и участвовал в съемках коллектива "Дизель Шоу".
В 2007-м участвовал в проекте "Танцы со звездами" в паре с Аленой Шоптенко.
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