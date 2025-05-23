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Новости Фото Потери Украины Погиб Максим Нелипа
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С актером Максимом Нелипой, который погиб в бою против оккупантов, простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве попрощались с известным актером, телеведущим и военным Максимом Нелипой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Церемония проходила во Дворце культуры и искусств Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

С Максимом Нелипой простились в Киеве

Отдать дань уважения павшему защитнику пришли родственники, друзья, коллеги, одногруппники и побратимы.

С Максимом Нелипой простились в Киеве

В 2022 году в начале полномасштабного вторжения Максим Нелипа присоединился к теробороне, а затем и в ряды ВСУ. До полномасштабного вторжения РФ Максим Нелипа вернулся из шоу-бизнеса к технической специальности - работал инженером-программистом в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. И это ему пригодилось во время службы в ВСУ.

С Максимом Нелипой простились в Киеве

В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся на службу.

С Максимом Нелипой простились в Киеве

За два дня до гибели Максим Нелипа общался со своим братом Андреем. Рассказывал о службе, отношениях с побратимами. Несмотря на тяжелое ранение воин вернулся в свой полк, чтобы продолжать службу. Хотя побратимы уговаривали его отдохнуть и подлечиться.

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Похоронили Максима Нелипу на Байковом кладбище.

Максим Нелипа был известными украинским актером, телеведущим телепередач "Проиграй миллион" и "Подъем". Он также играл в КВН и участвовал в съемках коллектива "Дизель Шоу".

В 2007-м участвовал в проекте "Танцы со звездами" в паре с Аленой Шоптенко.

Погиб на фронте 12 мая.

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Автор: 

захоронения (221) Киев (25655) Нелипа Максим (1)


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