Боєприпас вибухнув у будинку на Херсонщині: загинув 8-річний хлопчик, п’ять осіб постраждали, зокрема двоє дітей. ФОТО (оновлено)

У селищі Калинівське Бериславського району Херсонської області стався вибух невідомого предмета в приватному будинку, унаслідок чого загинула дитина, є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої - гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також читайте: Трирічний хлопчик загинув внаслідок вибуху гранати на Миколаївщині, поранено жінку

Пізніше стало відомо про ще трьох постраждалих.

Так, мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей - 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. У нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.

Також читайте: 2 людини загинули, одну поранено внаслідок детонації вибухівки в Ізюмі, - ДСНС

Згодом Прокудін опублікував фото подвір’я, де сталася трагедія.

"Так нині виглядає подвір’я у Калинівському, де стався вибух боєприпасу. Загинув 8-річний хлопчик, ще п’ятеро людей травмовані, серед них - двоє дітей. Памʼятайте, вибухонебезпечні предмети - не іграшка. Не намагайтеся самостійно вилучати їх із землі, не беріть до рук, не розбирайте та не переносіть з місця на місце. Не ризикуйте життям - своїм та близьких!" - написав він.